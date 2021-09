Colégio Santa Rosa realiza ações em homenagem aos 90 anos de fundação

Prestes a completar 90 anos de fundação, o Colégio Santa Rosa celebra a data com nove ações a cada mês em alusão à Programação do Jubileu e convida pais e alunos a conhecerem a instituição, que alia tradição ao mesmo tempo em que acompanha as evoluções tecnológicas. Desde maio até o dia 15 de janeiro de 2022, a comunidade técnica, docente e estudantil está em contagem regressiva. Hoje, em homenagem aos alunos que passaram a vida escolar estudando na instituição, a médica dermatologista Juliana Martins compartilha sua experiência no canal do Youtube do Santa Rosa.

Juliana dava os primeiros passos quando foi matriculada no maternal. Passou toda a vida escolar na instituição, despedindo-se somente no 3º ano do Ensino Médio, quando foi cursar Medicina. Atualmente, ela é especialista em Cosmiatria, Laser e Cirurgia Dermatológica pela FM-USP e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Posso garantir que com certeza a Família Santa Rosa contribuiu muito na minha formação, não só acadêmica, mas pessoal. Lembro com muito carinho dos nossos professores. Tínhamos, na época, e com certeza ainda temos, professores supercapacitados, qualificados, além de ser um colégio com princípios cristãos. Tive toda a minha formação religiosa pelo colégio, com boas lembranças”, declarou a médica no vídeo.

Segundo a ex-aluna, que se orgulha de fazer parte da história da instituição, hoje, após alcançar seu sucesso profissional e pessoal, ela questionou à mãe o porquê da escolha pelo Colégio Santa Rosa. "Quando perguntei à minha mãe porquê havia escolhido o Santa Rosa, ela afirmou que, como professora, precisava escolher um colégio em que pudesse ficar tranquila para ir trabalhar, com a certeza de que além de conteúdo, estaria aprendedo princípios cristãos e valores morais", recorda.

Educação integral e humana

A trajetória de Juliana é parecida com a de diversos estudantes cujas famílias priorizaram o estudo em uma única escola. Ao longo de nove décadas, a tradicional instituição da capital paraense acompanha, ao mesmo tempo, as evoluções tecnológicas e necessidades de cada época.

Renata Lima, diretora Pedagógica (Divulgação / Colégio Santa Rosa)

“O Colégio Santa Rosa, realmente, tem um grande diferencial: cresce e se moderniza sem perder os seus valores e tradições, baseados na doação materna e no espírito de família. Além disso, procura assumir como proposta filosófica e pedagógica uma educação integral e humana, que forma pessoas solidárias, positivas, comprometidas com os princípios éticos e cristãos de respeito, solidariedade e tolerância. O Santa Rosa é um colégio à altura dos seus sonhos!”, frisa a diretora pedagógica, Renata Lima.

Essa formação humana, mencionada pela diretora, se baseia em um projeto educacional norteado pelo "Dever Ser", do Instituto das Filhas de Sant'Ana, que tem como filosofia anunciar e testemunhar a Palavra, fundamentada no carisma e na espiritualidade de sua fundadora Madre Rosa Gattorno.

“O projeto educativo do Colégio Santa Rosa visa à formação de pessoas que possam testemunhar os valores humanos e cristãos, com uma educação de excelência que equilibra, de forma ética, resultados acadêmicos e consciência crítica, mas que, acima de tudo, prioriza o ser humano cristão e cidadão. Essa preocupação é refletida na Ação Educativa do Fazer pedagógico vivenciado pela direção, professores e funcionários do Colégio Santa Rosa, tendo como objetivo a formação integral do educando”, detalha Irmã Leide Macedo, diretora administrativa e superiora da comunidade religiosa.

Irmã Leide Macedo (Divulgação / Colégio Santa Rosa)

Para a gestão da instituição, ir além de uma proposta meramente conteudista é agrega valor à carreira e vida pessoal dos estudantes. “Do ponto de vista profissional, as habilidades técnicas (hard skills) foram, durante muito tempo, consideradas as mais relevantes, no entanto a sociedade mudou, transformou-se, direcionando seu foco para as habilidades comportamentais (soft skills), ou seja, para a maneira como o ser humano interage com o outro e como se comporta diante de situações psicológicas, muitas vezes relacionadas a sua personalidade e emoções”, destaca Renata Lima.

Alinhar valores e técnicas torna-se urgente em uma sociedade cada vez mais agressiva e desumana, que pode impactar não apenas na atualidade como nas gerações futuras. “O Colégio Santa Rosa, sempre atualizado no que se refere à Educação, e como Escola Confessional Católica, preocupa-se com uma formação integral, humana e plena do Ser comprometido com os ideais de cidadania em defesa da vida, engajado, participativo, criativo, que respeita as individualidades e diferenças, tem empatia pelo outro e sabe lidar com as emoções porque sua formação não está baseada somente em objetos de conhecimento (conteúdos)”, pontua a diretora Pedagógica.

Projetos educacionais

No dia a dia, de acordo com a faixa etária, são oferecidos projetos, atividades pedagógicas, oficinas, palestras, encontros, aulões, lives, aulas no laboratório, biblioteca, brinquedoteca, atividades esportivas, orientação religiosa, catequese, jornadas de espiritualidade e acompanhamento psicológico, além de aulas on-line por meio da plataforma Google for Education.

Retorno das aulas presenciais obedece regras sanitárias de distanciamento social (Divulgação / Colégio Santa Rosa)

Para além dos limites internos da instituição, as ações se refletem em outras atividades. “A comunidade é engajada em Projetos Solidários das Filhas de Sant’Ana, participa ativamente da Gincana de Madre Rosa, quando chegam a ser arrecadadas toneladas de alimentos, distribuídos às instituições de caridade. Além disso, a Comunidade se faz presente em dois grandes momentos religiosos bem significativos: a Via Sacra e o Círio de nossos estudantes”, exemplifica Irmã Leide.

Trajetória de sucesso

Em nove décadas, o Santa Rosa coleciona inúmeras vitórias e histórias vivenciadas pelos alunos, técnicos e docentes da instituição, ainda de acordo com a diretora administrativa. “Excelentes resultados nos vestibulares, públicos e particulares, inclusive com primeiros lugares, não só no Pará como em outros estados; aprovações em faculdades da Europa e Estados Unidos; medalhista na Olimpíada Nacional de História Brasileira (ONHB), promovida pela Unicamp; medalhista da Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB), organizada pelo Instituto Butantan; Fase Internacional (Portugal); medalhista da Olimpíada Brasileira de Física; medalhista da Olimpíada Norte-Nordeste de Química; primeiro lugar no Concurso de Redação sobre o Círio; referência de gestão esportiva estudantil em Jogos Nacionais, como os Jogos Escolares da Juventude. E o mais importante: milhares de profissionais no mercado de trabalho, bem-sucedidos, como cidadãos éticos, cristãos e solidários, cujos princípios norteadores de sua formação foram alicerçados no carisma das Irmãs Filhas de Sant’Ana”, destaca a irmã.

Colégio Santa Rosa coleciona aprovações em vestibulares dentro e fora do Brasil (Divulgação / Colégio Santa Rosa)

Ações do Jubileu

As celebrações dos 90 anos do Colégio Santa Rosa vêm sendo realizadas desde maio de 2021 e podem ser acompanhadas nas redes sociais, por meio do perfil @santarosa.oficial, no Instagram, e no canal oficial no Youtube. “Haverá um total de nove ações que, simbolicamente, representam uma “gestação”. Para uma melhor organização e eficácia no acompanhamento de cada ação, a equipe pedagógica foi dividida em comissões. Dessa forma, empenho, entusiasmo e dinamismo, atributos visíveis em cada membro dessa seleta equipe, foram fundamentais para a criação, divulgação e execução de cada atividade deste magnífico projeto”, afirma Renata Lima.

A primeira ação ocorreu em maio, com o lançamento do vídeo institucional "Eu sou o Santa Rosa", narrado pela professora Ana Maria Lima.

Em junho, tradicional mês dos Jogos Internos, foi realizado o concurso para escolha da Rainha do Jubileu. No mês seguinte, em homenagem à patrona do Instituto das Filhas de Sant`Ana, foram divulgados depoimentos com famílias formadas por avós, filhos e netos, ou seja, três gerações de Santa Rosa compartilhando memórias afetivas vivenciadas dentro da escola.

Já no mês agosto foi realizada a semana vocacional, com bate-papo com os alunos do Ensino Médio e a participação especial do cônego Ronaldo Menezes, antigo aluno, que expressou, em um vídeo, o papel fundamental do Colégio Santa Rosa para a sua vida pastoral.

Para conhecer o Colégio Santa Rosa, agende sua visita clicando aqui.