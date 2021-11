Colégio Marista realiza campanha de conscientização para combate ao bullying

Em referência aos valentões que adoram uma briga, o termo em inglês bullying corresponde aos diversos tipos de violência praticados para intimidar, sobretudo, crianças e jovens. As escolas são ambientes com maiores interações sociais e por isso, um solo fértil para as provocações, principalmente quando os menores estão longe de adultos. Algumas violências podem ser sutis, mas ainda assim causar danos irreversíveis nas vítimas, não só do ponto de vista psicológico, como também físico.

Com uma educação pautada em uma dimensão evangelizadora, o Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré realizou, entre os dias 18 e 22 de outubro, a campanha “Ser Marista é Respeitar as Diferenças”, voltada aos estudantes dos ensinos fundamental e médio. A iniciativa foi uma alusão ao Dia Mundial de Combate ao Bullying, celebrado no dia 20 do mesmo mês. Conduzida pela equipe técnico- pedagógica e docentes, envolveu situações do ambiente dentro e fora da escola, bem como no meio digital, o chamado cyberbullying.

Dinâmicas e atividades foram desenvolvidas para estimular a reflexão sobre bullying entre os estudantes (Divulgação)

A prevenção, a identificação e o enfrentamento ao bullying nas escolas maristas se originam do projeto do fundador da instituição, Marcelino Champagnat, em formar “bons cristãos e virtuosos cidadãos”. Professores, gestores e demais integrantes da comunidade educativa estão envolvidos na promoção dos valores evangélicos e participam da missão de construir o Reino de Deus .

Amanda Eli de Castro Corrêa, orientadora educacional do 8º e 9º ano, comenta a importância de conscientizar os estudantes sobre o tema. “A escola como palco das diversidades e pluralidades é chamada a refletir sobre o processo de educação desse novo sujeito no mundo contemporâneo. Nessa perspectiva a educação marista que integra a formação afetiva, ética, política, social e religiosa, busca através do Projeto Escola de Pais proporcionar momentos de reflexão e trocas de experiências de temáticas que ajudem na construção de uma educação construtiva e justa, através de um trabalho coletivo e educativo”, pontua a profissional.

Para Amanda Corrêa, orientadora educacional, a conscientização sobre o bullying é uma maneira de formar cidadãos (Divulgação)

Com momentos de interação, os alunos foram incentivados a participar de palestras, debates, discussões, roda de conversas com exposição de opiniões a respeito do tema, avaliação dos conhecimentos pré-existentes, intervalo interativo, contação de histórias, atividades práticas e exposição dos trabalhos (mural, cartazes, frases de combate ao Bullying, vídeos, mensagens, música, poesias, teatro, etc.). Os estudantes vivenciaram momentos de muitas reflexões de que é preciso entender o Bullying como um fenômeno mundial, que afeta toda a sociedade e necessita ser colocado em pauta de discussões. “A importância também de se discutir com o estudante que a pessoa que faz o bullying é alguém que também é vítima e também precisa de ajuda. A nossa meta é que consigamos ter um corpo estudantil que lute pela paz e tenha um ambiente de paz, que consiga se respeitar e cumprir a nossa filosofia marista”, acrescenta Amanda.

O Colégio também incentiva o envolvimento de pais e cuidadores no processo. “Temos a Escola de Pais que retornamos ao presencial para conversar um pouco com eles esses processos. Sabemos que é importante dar o comunicado à família do que estamos trabalhando, de ratificarem isso em casa com as crianças para que elas possam ver que não é algo restrito à escola, mas que tem iniciar, inclusive, no meio familiar”, afirma a orientadora.

