Colégio Marista prepara alunos para o novo ensino médio

O novo ensino médio já está em vigor em 2022 e, por isso, instituições de ensino começaram o período de adaptação dos alunos. Em Belém, o Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré já está implantando as mudanças, com novos percursos de aprendizagem.

De acordo com a coordenadora do ensino médio do Marista, Patrícia Picanço, essas transformações buscam alterar a estrutura do ensino médio para valorizar o diálogo, o projeto de vida dos estudantes e a flexibilização do currículo.

“Em 2022, inicia-se o processo de implantação da nova estrutura, que prevê a ampliação da carga horária para 1.400 horas anuais e uma nova arquitetura curricular do novo ensino médio. As alterações são estruturadas com base na Lei 13.415/2017, que instituiu a reforma e alterou a LDB (Lei de Diretrizes e Bases), na Base Nacional Comum Curricular e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino médio, atualizadas por meio da Resolução nº3, de 21 de novembro de 2018 do Conselho Nacional de Educação”, explica a profissional.

Professores do Colégio Marista são incentivados a exercer suas práticas educacionais com base nas propostas exigidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Divulgação/Marista)

Mudanças no Colégio Marista

Atenta aos pressupostos da formação continuada e às percepções dos estudantes, a Rede Marista, por meio dos gestores educacionais, está qualificando e potencializando ainda mais as práticas de preparação do corpo docente da instituição.

Para a coordenadora, as mudanças no ensino médio não se restringem à organização da estrutura do currículo e ampliação de carga horária. “Trata-se de uma mudança de paradigma que envolve novas concepções de ensino e de aprendizagem, privilegiando o desenvolvimento de habilidades e competências gerais, o cuidado com o projeto de vida e o desenvolvimento socioemocional, o trabalho e a escolha dos estudantes”, destaca Patrícia Picanço.

Práticas educacionais

Com a implementação do novo ensino médio, os professores do Colégio Marista são incentivados e orientados a desenvolver suas práticas educacionais pautadas no que propõe a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o que já vem ocorrendo em toda a rede Marista desde a homologação da BNCC em dezembro de 2017.

Novos percursos formativos

Segundo a profissional, a estrutura curricular do novo ensino médio, que inicia o processo de implementação da nova arquitetura, deve traduzir a proposta da oferta dos blocos de Formação Geral Básica (FGB), dos itinerários de estudos integrados e dos itinerários optativos nos componentes curriculares ou unidades curriculares em que serão ofertados.

“Em todo o segmento, destacamos a obrigatoriedade dos componentes: língua portuguesa e matemática, em todos os anos. Além da criação de itinerários formativos, com carga horária de 2.400 horas para cumprimento até o fim da etapa do ensino”, acrescenta.

Além de cursar as disciplinas obrigatórias, os estudantes do Marista escolherão, dentre as opções, um dos itinerários formativos: Humanidades e Linguagens; Engenharias e Matemática; Ciências da Vida e da Saúde e um Itinerário Eletivo – EAD: Negócios Digitais e Relações Étnico-Raciais. Os itinerários também fazer parte do currículo obrigatório.

Expectativa

A coordenadora comenta que está confiante para o novo ensino médio. “A flexibilidade curricular proposta prevê que as escolas passem a oferecer aos alunos novos caminhos, que poderão ser trilhados com mais liberdade e com base no que o próprio estudante entende que faz sentido para sua trajetória, aprofundando seus conhecimentos nos componentes que possuem maior afinidade, o que contribui para a diminuição da evasão escolar, além de ajudar no incentivo da descoberta de novas aptidões”, ressalta.

As mudanças são focadas no projeto de vida dos estudantes, para além das disciplinas curriculares (Divulgação/Marista)

Confira, a seguir, as mudanças na metodologia do Colégio Marista:

- Ampliação da carga horária para 4.200 horas para os três anos;

- O cumprimento da Formação Geral Básica (FGB) não superior a 1.800 horas do total da carga horária em todo o segmento;

- Obrigatoriedade dos componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática e Projeto de Vida, em todos os anos do segmento;

- Criação dos itinerários formativos com carga horária de 2.400 horas para o cumprimento até o final da etapa de ensino;

- Para os itinerários optativos, serão ofertados os seguintes arranjos: Humanidades e Linguagens, Engenharias e Matemáticas, Ciências da Saúde e da Vida;

- Duas horas semanais de estudos EAD, através da parceria com a PUC do Rio Grande do Sul.

Para saber mais sobre a proposta pedagógica do Colégio Marista, clique aqui.