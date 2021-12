Colégio Ideal realiza atividades para concluir o ano letivo

A conclusão do ano letivo é sempre muito importante para o corpo discente e docente de uma instituição de ensino. Esse é o caso do Colégio Ideal, que realiza algumas atividades para finalizar o período de aulas de 2021.

De acordo com o coordenador pedagógico da unidade Batista Campos, Edival Amaral, o ano letivo do 1º e 2º ano do ensino médio foi finalizado na sexta-feira (10) e contou com uma excursão recreativa.

Segundo o coordenador pedagógico da unidade Batista Campos, Edival Amaral, o Colégio Ideal tem excelentes professores e um corpo técnico experiente (Arquivo pessoal)

Já o 3º ano, teve as atividades encerradas no dia 4 de dezembro, com uma cerimônia de formatura realizada no ginásio poliesportivo do Colégio.“O 3º ano finaliza as atividades antes devido às provas de vestibular”, explica o coordenador.

Protocolos de segurança

Este ano, o Ideal realizou as aulas no sistema híbrido, seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19. Segundo o coordenador pedagógico, os estudantes tiveram um bom desempenho com a nova metodologia.

“Os nossos alunos sentiram um pouco de dificuldade no início, mas conseguiram se adaptar. A prova disso é que tivemos excelentes resultados nos processos seletivos e também aprovações em escolas militares e muitas medalhas em olimpíadas científicas, como Obmep (matemática), Oba (astronomia), Obq (química), Obf (física), Onc (ciências), Obb (biologia), além de olimpíadas de história, geografia e informática”, destaca.

Matrículas para 2022

O coordenador explica que o período de matrículas do Ideal teve início no dia 1º de dezembro e seguirá até o dia 30 do mesmo mês. “Nós também continuaremos matriculando enquanto houver vagas disponíveis”, acrescenta.

Equipe experiente e dedicada

Para Edival Amaral, o diferencial do Grupo é a dedicação aos alunos. “É uma escola que tem excelentes professores e um corpo técnico experiente. No Ideal, você é estimulado a se dedicar aos estudos sempre. O colégio também prepara o aluno para fazer USP, UNB e Unicamp, com a turma específica ‘3U’, além da preparação para escolas militares”, comenta.

Para saber mais sobre a proposta pedagógica do Colégio Ideal, acesse o site oficial.