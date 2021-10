Colégio Ideal é referência em preparação para o ENEM e para as maiores universidades do Brasil

Ingressar no ensino superior e se formar no curso dos sonhos é o principal objetivo da maioria dos alunos de ensino médio e, para isso, é preciso investir em uma escola focada em desenvolver as habilidades dos alunos e que seja referência em aprovações nos principais vestibulares do Pará.

Em Belém, o Colégio Ideal se destaca por estar sempre à frente quando o assunto é educação continuada e resultados positivos em vestibulares. A instituição está há 44 anos no mercado e coleciona os melhores resultados em aprovações. Em 2020, o aluno Victor Hugo Bartocci, conquistou o 1º lugar geral do Enem, somando 928,14 pontos na prova, o 1º lugar geral da Universidade Federal do Pará (UFPA) e o 1º lugar geral da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Além da aprovação no curso de Medicina da USP.

Colégio possui mais de 10.700 alunos aprovados para o curso de Medicina, 12.800 para Direito, 13.400 para Odontologia e 32.300 para engenharia, além de outros cursos. A foto, tirada antes da pandemia, mostra alunos do ensino fundamental em sala de aula. (Divulgação)

Victor Bartocci estudou no Colégio Ideal do nono ano do Ensino Fundamental ao Convênio e, para ele, a escola foi fundamental para o sucesso das aprovações. “O ideal me ajudou de diversas formas, tanto os professores quanto os amigos que fiz durantes os anos que passei lá foram importantes, deram todo suporte e motivação. Outro fator que foi um diferencial foi a participação nas Olimpíadas. Uma que eu gosto de citar foi a Olímpiada Brasileira de Neurociências (OBN), pois utilizei uma das coisas que aprendi estudando para ela na redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que falava sobre transtornos mentais”, conta.

Victor Bartocci acredita que as vivências no Colégio Ideal foram importantes para alcançar a vitória (Sidney Oliveira)

“Apesar de nunca ter ganhado medalha nessa nem em várias que eu participei, aprofundar meus conhecimentos foi importante para a minha aprovação. Você sempre acaba aprendendo uma coisinha ou outra importante que faz diferença no vestibular”, conclui Victor.

Outras aprovações

A escola também comemorou várias aprovações de alunos nas principais universidades e escolas militares do Brasil, além de medalhas de ouro nas diversas Olimpíadas de Conhecimento.

O diretor do Ideal Batista Campos, Cássio Maciel, afirma que os bons resultados são fruto de um trabalho árduo de toda a equipe técnica que compõe a escola. “Não temos saldos positivos apenas em 2020, essas conquistas só são possíveis com um trabalho continuado, em que os alunos são acompanhados desde maternal até o convênio, além dos cursos preparatórios para o Enem e Escolas Militares. O nosso histórico de aprovação em vestibulares e ver nossos alunos ocupando os primeiros lugares é uma consequência natural do trabalho desenvolvido ao longo dos anos”, garante o diretor.

Cássio Maciel, diretor pedagógico do Colégio Ideal, pontua que os bons resultados alcançados são frutos de um trabalho contínuo da equipe do colégio (Divulgação / Ideal)

Outro destaque do Colégio Ideal é a participação dos alunos nas Olimpíadas de Conhecimento. São quase 30 competições durante o ano em que os alunos são estimulados a participar e aprofundar em estudos específicos de cada disciplina, estimulando o interesse do aluno pelo conhecimento e garantindo boas colocações. Com isso, a instituição tem estudantes medalhistas em etapas locais, nacionais e internacionais.

“Garantir a qualidade de ensino na escola não exige fórmulas mágicas de sucesso, mas sim estratégias que já são bem conhecidas nas três unidades do Colégio Ideal. Temos uma equipe composta por professores qualificados e experientes, um trabalho pedagógico consolidado e uma metodologia reconhecida, que é referência para outras instituições de ensino”, avalia Cássio.

Entre os diferenciais do Colégio Ideal está o ensino de base, que prepara os alunos desde os anos iniciais (Divulgação / Ideal)

Diferencial

O Ideal conta com um histórico de aprovações em vestibulares que nenhuma outra instituição de ensino alcançou: são mais de 10.700 para o curso de Medicina, 12.800 para Direito, 13.400 para Odontologia, 32.300 para Engenharia e entre outras aprovações para os cursos superiores em universidades dentro e fora do estado.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Ideal é a única escola do norte do Brasil que está entre as 10 melhores grandes escolas do país, ocupando o 1º lugar da Região Norte no Enem desde que o exame foi criado. Além disso, o colégio é destaque no Brasil nas disciplinas de matemática e redação, no exame, tornando-se a escola que mais aprova nos vestibulares mais concorridos do País.

