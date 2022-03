Coleção 2022: Joias folheadas transmitem delicadeza e versatilidade

A delicadeza como cartão de visita em um reencontro. Para as mulheres práticas e cheias de versatilidade, algumas dicas de arrasar no dia a dia com o uso de folheados.

As argolas nunca saem de moda. As onduladas fazem parte da nova coleção 2022 da Rommanel, que é dividida em seis linhas, e oferecem o estilo diferenciado para um look básico.

Acessórios servem como inspiração para qualquer ocasião (Divulgação/Rommanel)

“Essa coleção está completa e recheada de tendências. Fotografamos com consultores da Rommanel de todo o Brasil para representar que as peças são para todas as pessoas, de diferentes estilos e que podem ser usadas em vários momentos”, destacou Pedro Sadala, gerente de marketing da Rommanel.

Confira, a seguir, as linhas da coleção 2022:

Romântica Feminina

Delicadeza, feminilidade e muitos símbolos de positividade. Esses são os fios condutores das peças desta linha. Para a mulher romântica que adora dar e receber mimos de pessoas por quem tem um carinho especial.

Argola em formato de coração é uma peça chave para as mulheres românticas (Divulgação/Rommanel)

Básica Essencial

Criações perfeitas para usar no dia a dia e que destacam o que é essencial: a fé e a família. Essa coleção é voltada para a mulher prática, versátil e atemporal.

Brincos delicados são ideais para as mulheres com estilo clássico (Divulgação/Rommanel)

Fashion

Joias inovadoras, versáteis e conectadas com as últimas tendências das passarelas. É ideal para a mulher que gosta de estilizar as produções com composições misturadíssimas.

Colares com pingentes delicados são tendências para 2022 (Divulgação/Rommanel)

Clássica Chic

Clássico é clássico! Joalheria elegante, atemporal e que traz peças consagradas revisitadas. Para a mulher tradicional e refinada que adora estar chique.

Anel com zircônia dá um toque especial no dia a dia (Divulgação/Rommanel)

Masculino

Peças robustas, sóbrias, atemporais e perfeitas para presentear! Para o homem clássico, que aposta em um look mais básico, e para o homem moderno, que gosta de ousar.

Pulseiras são ideais para os homens que têm um estilo ousado (Divulgação/Rommanel)

Glam

Glamour à vista: modelos exuberantes com bastante brilho e pedraria para arrasar nas festas! Para a mulher que adora chamar atenção e não perde uma exclusividade.

Zircônias dão um brilho especial aos colares de festa (Divulgação/Rommanel)

Para conhecer a coleção completa, clique aqui.