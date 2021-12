Cinco móveis multifuncionais que você precisa conhecer!

Os móveis multifuncionais podem ser a salvação de muitas casas pequenas, isso porque são uma ótima opção para otimizar espaço e não deixar que o ambiente pareça um local amontoado ou bagunçado. Mas a verdade é que não há regra para utilizá-los na decoração, o ideal é avaliar os espaços, medi-los e decorá-los de acordo com as suas necessidades. No entanto, é fundamental que a mobília seja funcional para o dia a dia dos moradores e possíveis hóspedes. Agora, confira abaixo, 5 móveis multifuncionais que você precisa conhecer!

1. Sofás retráteis e reclináveis

Os sofás são bons aliados para transformar, em poucos minutos, a sua sala de estar em um quarto de hóspedes super confortável. Este é um móvel perfeito para quem gosta de ficar um tempinho na frente da televisão, assistindo filmes e séries no fim de semana, e se ficar muito tarde e o sono bater, você pode dormir ali mesmo que o conforto estará garantido! Super prático, né?

Sofás oferecem a funcionalidade para receber visitantes (Loja Eletromóveis)

2. Camas-baú

A cama-baú é um item essencial para quem tem um quarto pequeno e procura manter o ambiente organizado, pois é perfeita para guardar seus pertences com praticidade e economizar espaço, já que não haverá excesso de coisas em cômodas, prateleiras e guarda-roupa. É ótima para colocar tudo em ordem e trazer ainda mais arrumação para o ambiente.

Camas vêm com compartimento extra para organizar objetos e ambientes (Divulgação Westwing)

3. Bicama

A bicama é um dos móveis multifuncionais mais antigos e queridos que existem, porque ocupa pouco espaço e permite que o quarto tenha um fluxo melhor no dia a dia. Esse item é muito indicado para quartos onde há duas crianças ou no quarto de hóspedes, pois otimiza o espaço e não há a necessidade de arrastar colchões. É praticidade que você quer? Então aposte nessa opção.

Bicama oferece otimização de espaços e conforto (Loja Eletromóveis)

4. Estantes

Além de serem super funcionais, elas ainda servem para dividir um ambiente, seja a sala de estar do escritório ou até mesmo a sala de jantar da cozinha. As estantes também conseguem manter o local organizado, armazenando todos os seus itens de decoração como livros, álbum de fotos, porta-retratos e outros elementos que podem compor o estilo do cômodo.

Estantes são coringas na hora de organizar ou dividir ambientes (Loja Eletromóveis)

5. Painel de TV com prateleiras

Um painel de TV que possui prateleiras pode ser a peça-chave da sua decoração de sala de estar e ainda sim conseguir comportar e esconder todos os fios da televisão e demais aparelhos que são utilizados nesses locais, como caixas de sons e roteador de wi-fi.

Assim como as estantes, as prateleiras desse painel podem ser decoradas com porta-retratos, plantas pequenas como cactos e suculentas, e outros itens decorativos para deixar o ambiente ainda mais bonito e aconchegante.

Sua casa é pequena e precisa de mais espaço? A Eletromóveis possui uma série de móveis em estoque que pode compor a decoração do seu lar com muito requinte e praticidade. Ficou interessado nesses itens? Confira no site todas as opções disponíveis para otimizar o espaço da sua casa e deixar ela ainda mais linda e confortável!

O painel funciona como moldura para a TV e disponibiliza espaço para outros elementos (Eletromóveis)

Conteúdo sob responsabilidade do cliente