Cesupa abre as inscrições para o Vestibular Fora da Curva 2022

O Centro Universitário do Pará (Cesupa) está com inscrições abertas para a segunda edição do Vestibular Fora da Curva 2022. Disponível para 14 cursos da instituição, exceto Medicina, o processo seletivo tem um formato inteiramente digital, que leva em conta o conteúdo aprendido em sala de aula, mas também habilidades e competências individuais dos candidatos, que serão importantes para o cotidiano da graduação e do mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de setembro, no site da instituição, e o valor da taxa é de R$ 100.

Realizado pelo segundo ano consecutivo, o Fora da Curva tem sido bem aceito entre os candidatos, por avaliar como os jovens falam, o que pensam, o que entendem e como aprendem, conforme explica o reitor do Cesupa, Sérgio Mendes.

“O Fora da Curva objetiva focar no protagonismo dos alunos, estimulando que eles expressem um pensamento independente, através da comunicação escrita e oral, num contexto conectado a demandas da vida real. Nessa direção, ao avaliar um conjunto de habilidades e competências, este processo seletivo também contribui para despertar talentos entre os estudantes, que se somam aos conteúdos assimilados por eles no ensino médio", pontua.

Foi buscando explorar a sua aptidão para falar em público e, principalmente, com o intuito de ser enxergada como um indivíduo único por suas competências, que Marcela Amaral optou pelo Vestibular do Fora da Curva, para ingressar no curso de Direito. “Participei de processos seletivos tradicionais, mas o Fora da Curva foi muito importante para mim, porque levou em consideração habilidades diversas, não somente as contas escritas em um papel ou fórmulas decoradas. O vídeo que compõe a prova permite explorar a fala, a argumentação, e isso tudo é importante, porque os estudantes estão sendo ouvidos e avaliados por aquilo em que são bons e, por aquilo que realmente gostam”, pondera.

"O Fora da Curva estimula que os jovens se expressem com pensamentos independentes, num contexto conectado a demandas da vida real" - Sérgio Mendes, reitor do Cesupa.

Lives

Para ajudar os candidatos a conhecerem o Fora da Curva 2022, a instituição preparou uma agenda especial de lives no YouTube, nos dias 9, 11, 14 e 21 de setembro, com a presença de parceiros, coordenadores de curso e veteranos, explicando tudo sobre o processo seletivo e dando dicas valiosas.

Os participantes poderão enviar dúvidas pelo chat e terão acesso a um cupom de desconto na inscrição. A programação é gratuita e as inscrições estão disponíveis no https://linktr.ee/ForadaCurva2022.

Confira a agenda completa:

09/09 | 18h: Motivos para ser um #CalouroForadaCurva

11/09 | 15h: Por dentro do meu curso Fora da Curva (Publicidade e Propaganda + Administração + Arquitetura e Urbanismo + Direito)

11/09 | 16h: Por dentro do meu curso Fora da Curva (Eng. Produção + Eng. Civil + Eng. Computação + Ciência da Computação)

11/09 | 17h: Por dentro do meu curso Fora da Curva (Psicologia + Fisioterapia + Enfermagem)

11/09 | 18h: Por dentro do meu curso Fora da Curva (Odontologia + Nutrição + Farmácia)

14/09 | 18h: Suas ideias valem muito: do vestibular ao mercado

21/09 | 18h: Resumão antes da prova

Avaliação

Neste ano, o processo seletivo acontecerá no dia 3 de outubro e terá duração de 4h, no período das 9h às 13h. A prova do Fora da Curva continua on-line e será composta por três questões em formato de entrevista multimídia (vídeos legendados, acompanhados de textos de apoio), que equivalem a 30 pontos, e abordarão temáticas transversais e atualidades. As respostas para as perguntas deverão ser realizadas em um vídeo de até dois minutos, que serão gravados na plataforma disponibilizada para o processo seletivo.

Além da entrevista, o candidato deve produzir uma redação dissertativo-propositiva, a partir do estudo de caso apresentado sobre a startup Tiva App. Criada em 2018 por um grupo de egressos do Cesupa, a Tiva dispõe de um aplicativo que oferece gestão financeira e automatiza cobranças, pensada para profissionais autônomos. A empresa já participou de programas de aceleração e impulsionamento de negócios promovidos pelo Google, C6 Bank e Ingenico.

“Me formei no Cesupa e sou muito grato por tudo que aprendi e vivi. Então, é uma honra que a Tiva possa retribuir, participando do Fora da Curva. Além disso, ter a nossa startup parceira de uma instituição de marca tão relevante na educação nos fortalece ainda mais”, afirma o CEO da empresa e egresso do curso de Administração do Cesupa, Júlio Almeida. O estudo de caso corresponde a 50 pontos que, somados à pontuação da entrevista, totalizam o máximo de 80 pontos.

O Fora da Curva avaliará cinco competências específicas, que são imprescindíveis para o mercado de trabalho: pensamento crítico, para expressar opiniões sobre determinados assuntos, com argumentos coerentes; aprender a aprender novos conteúdos e com conhecimento de mundo para resolver uma questão; criatividade; compreensão; e comunicação com um vocabulário diverso e correto para apresentar claramente as suas ideias.

"Ter a nossa startup parceira de uma instituição de marca tão relevante na educação nos fortalece ainda mais” - Júlio Almeida, CEO da Tiva e ex-aluno do Cesupa.

O processo seletivo leva em conta as habilidades e competências individuais dos candidatos com foco no mercado de trabalho (Divulgação/Cesupa)

Cursos

O processo seletivo ofertará vagas para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Publicidade e Propaganda, para início no primeiro semestre de 2022. O resultado do Vestibular Fora da Curva será divulgado no dia 22 de outubro, no site da instituição. Para os candidatos ao curso de Medicina, a instituição divulgará nas próximas semanas, o edital do Vestibular de Medicina, que terá prova exclusiva e presencial no dia 14/11.

Para saber mais sobre os cursos do Cesupa e o vestibular Fora da Curva, clique aqui.