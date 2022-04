Castanheira Shopping realiza programação especial de Páscoa

A Páscoa é um momento de celebração e diversão entre os familiares e amigos. Para as crianças, esse período é sinônimo de ovos, coelhos, barras e bombons de chocolate. Com o objetivo de celebrar a data, o Castanheira Shopping realiza uma programação especial a partir desta quinta-feira (7). O evento segue até o dia 24 de abril, das 15h às 20h, no lounge do 1º piso.

Com o tema “Doce Páscoa”, a programação conta com diversas atrações, entre elas, a Oficina de Chocolate, que proporciona uma experiência única às crianças. Na atividade, os pequenos têm a oportunidade de preparar doces e biscoitos temáticos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Castanheira Shopping lança aplicativo oficial com facilidades aos consumidores]]

O evento também oferece várias atividades lúdicas, são elas: oficina de biscuit, contação de história; oficina de cenoura; origami; pintura em gesso; pescaria de cenoura e circuito de Páscoa. Essas atividades são voltadas para crianças na faixa etária de 5 a 12 anos.

Programação inclui atividades lúdicas e oficinas de chocolate (Divulgação / Castanheira Shopping)

As inscrições para a programação devem ser realizadas presencialmente até uma hora antes do início das oficinas, que ocorrerão sempre de quinta a domingo, das 15 às 17h. Já as atividades lúdicas vão acontecer em vários horários.

Para conferir o regulamento completo da programação, clique aqui.