Castanheira Shopping oferece serviços para resolver tudo em um só lugar

Dados do Produto Interno Bruto de 2021 (PIB), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no início desse mês, apontam que houve um crescimento de 4,7% do setor de serviços. Já o comércio, cresceu 5,5%, fato que também influencia no movimento de shopping centers.

Academia do Shopping Castanheira conta com profissionais certificados e preparados para acompanhar o treino (André Oliveira / O Liberal)

O Castanheira Shopping, em Belém, reúne vários serviços em todos os pisos, desde casa de câmbio, academia, clínicas de saúde até operações financeiras. Isso garante agilidade e praticidade ao consumidor no momento de resolver as demandas do dia a dia.

VEJA MAIS

Veja, a seguir, os serviços que podem ser encontrados no Shopping Castanheira:

- Concessionária de energia;

- Laboratório;

- Centro médico;

- Estética automotiva;

- Serviços de sapataria e costura;

- Centro de depilação;

- Lavanderia;

- Centro lotérico;

- Serviços de crédito financeiro;

- Pet shop;

- Serviços fotográficos;

- Assistência técnica de celular;

- Academia;

- Serviços bancários.

Serviço de costura está localizado no subsolo do Shopping Castanheira (André Oliveira / O Liberal)

Esses serviços estão distribuídos pelo Castanheira e contam com um excelente custo-benefício. Além disso, em muitos estabelecimentos do local, o consumidor também pode optar pela entrega em domicílio, que otimiza o tempo e garante comodidade.

Para saber mais sobre os serviços do Castanheira Shopping, clique aqui.