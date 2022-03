Casas de veraneio precisam de proteção extra

São muitas as vantagens de ter uma casa de veraneio para aquele momento de descanso com a família e os amigos. Entre elas, a comodidade e a privacidade que um imóvel próprio proporciona.

Mas junto com esses benefícios vêm também responsabilidades, custos e riscos, principalmente relacionados à segurança da casa nos meses de baixa temporada. Nestes períodos, aumenta a incidência de intrusões, e o que seria uma fonte de lazer pode se transformar em fonte de preocupação e despesas não previstas.

Além de alguns cuidados preventivos, como manter cortinas fechadas e avisar vizinhos de confiança, a tecnologia tem sido uma grande aliada para os proprietários de imóveis que querem cuidar do seu patrimônio. Felipe Lopes, consultor da Máxima Segurança, empresa que atua no mercado de monitoramento de bens móveis e imóveis, conta que algumas pessoas estão dispensando a presença de caseiros para aderir aos sistemas de segurança.

“Comparando as duas opções se vê que o custo dos sistemas automáticos é menor, pois com uma pessoa contratada além do salário você tem os encargos trabalhistas. Além disso a tecnologia acaba sendo mais eficaz para a prevenção, pois o monitoramento é realizado 24h por dia”, explica.

O consultor Felipe Lopes afirma que é sempre bom contar com uma empresa de segurança que tenha filial no município do imóvel, pois o deslocamento da equipe em caso de ocorrências é mais rápido (Arquivo Pessoal)

Com sede em Belém e filiais em Ananindeua, Castanhal, Salinas e Mosqueiro, a Máxima Segurança conta com alguns serviços e produtos direcionados para monitorar imóveis em grandes centros urbanos e cidades de praia.

Um deles é a cerca elétrica, que atua na proteção do perímetro de casas, condomínios e empresas, contando com a instalação do equipamento, monitoramento e suporte técnico 24h por dia.

Outra opção ideal para os períodos de baixa temporada é a ronda preventiva, na qual a equipe de vigilância realiza rondas perto do imóvel duas vezes ao dia em horários alternados.

“Também oferecemos o alarme monitorado, que garante a segurança através de sensores de detecção de presença notificando a central de monitoramento, que avalia o risco e toma as medidas necessárias, além do monitoramento por vídeo, onde a central pode acompanhar as imagens do local em tempo real, se o alarme foi disparado”, acrescenta Felipe.

Conheça aqui mais opções de serviços e planos de monitoramento para proteger sua casa de veraneio.