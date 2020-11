Casas de apostas online se popularizam e trazem diversão para seus usuários

No final de 2018, o presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.756/2018, para legalizar o mercado das apostas esportivas de cotas fixas no país. O objetivo do governo é arrecadar impostos com o setor, que movimenta atualmente cerca de R$ 4 bilhões por ano no Brasil. A lei coloca sob atribuição do Ministério da Economia a regulamentação da atividade em no mínimo dois anos, prorrogáveis por mais dois. A expectativa era que a legislação nacional fosse criada ainda em 2020, mas o assunto não avançou na esfera política devido à pandemia que atingiu o país.

A falta de uma legislação específica para o setor permite que casas de apostas online ofereçam seus produtos e serviços no Brasil de forma legal, pois elas são sediadas em países onde as apostas já são legalizadas. Sabendo do tamanho do nosso país e da nossa paixão por esportes, sites de apostas vêm investindo agressivamente no mercado nacional, proporcionando muita diversão para os brasileiros.

Para se ter uma ideia, dos 20 clubes de futebol que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro em 2019, pelo menos 13 deles tiveram algum tipo de parceria ou foram patrocinados por sites de apostas. Antes da pandemia que paralisou os campeonatos de futebol, esse número era ainda maior, chegando a 16 equipes.

Em cada partida, é possível encontrar centenas de opções de apostas. A gigante Bet365, por exemplo, chega a oferecer mais de 150 opções de apostas para uma partida do campeonato brasileiro. Além do vencedor da partida, é possível apostar no número total de escanteios cobrados, de cartões distribuídos, de gols marcados e muito mais. Pessoas que têm um bom conhecimento do esporte e sabem analisar uma partida podem certamente, lucrar alto com o seu conhecimento esportivo.

Os sites de apostas oferecem recursos diferentes, que devem ser analisados pelos usuários. Caso o seu objetivo seja lucrar alto, por exemplo, é importante escolher uma casa de apostas que oferece odds altas. Caso o seu objetivo seja apostar ao vivo, talvez seja interessante escolher uma casa de apostas que transmite partidas ao vivo e ofereçam estatísticas das partidas para serem analisados. Mas caso o seu objetivo seja apenas se divertir, pode ser atraente escolher uma casa de apostas que oferece bônus de boas-vindas. Bet365, a maior casa de apostas do mundo, costuma oferecer os melhores recursos e a mais ampla variedade de apostas, agradando a maioria dos seus usuários.