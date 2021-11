Super novembro com rendimento do triplo da poupança na XP com Assessoria AçãoBrasil

Quem tem o costume de investir no mercado financeiro pode driblar a inflação e ainda ver seu dinheiro render. A campanha especial de novembro, realizada pela XP Investimentos, maior corretora do Brasil, em comemoração à Black Friday, é uma boa saída para as pessoas que querem começar a atuar nesse universo e têm recurso parado para isso. Em Belém, os investidores que aderirem à campanha contarão com uma assessoria especializada da AçãoBrasil, escritório local credenciado à XP, disponível para auxiliar durante todo o processo.

Ao abrir a conta na Corretora XP, com assessoria AçãoBrasil, durante este mês, até o dia 29, o cliente vai poder investir no Certificado de Depósito Bancário (CDB) do banco, com rentabilidade de 300% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) – rende em três meses o que levaria mais de nove meses para render na poupança. Esta é uma opção para os investidores de perfil conservador, ou seja, aqueles que querem evitar maiores riscos, além de ter a mesma segurança da poupança, mas oferecer rentabilidades muito mais atraentes.

Márcio Baena, sócio-diretor da AçãoBrasil, comenta sobre as opções atuais de investimento para a acumulação de patrimônio financeiro (Divulgação / AçãoBrasil)

Segundo o sócio-diretor da AçãoBrasil, Márcio Baena, é importante saber que o mínimo que todos os investidores devem ganhar em suas aplicações é o CDI, que é o custo do dinheiro no Brasil. “Hoje 100% do CDI corresponde a 7,6% ao ano, enquanto a poupança rende 5,43%. Já o CDB do Banco XP de 300% do CDI, equivale hoje a aproximadamente 22% ao ano. E a poupança ainda tem a desvantagem de só entregar o retorno esperado a cada mês completo, enquanto investimentos de renda fixa, como o CDB, tem rendimento diário”, comenta. Na campanha, o rendimento é de três vezes mais.

Para aplicar, primeiro é preciso abrir uma conta na XP. Os assessores da AçãoBrasil podem auxiliar os clientes que procurarem a empresa. Depois, para investir, é tudo sem burocracia e digital, direto no aplicativo ou pelo computador, com investimento garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Quem aderir terá vencimento em fevereiro de 2022, que é o prazo máximo para que o dinheiro fique investido após a aplicação. Caso o investidor queira sacar o valor antes disso, a carência será de apenas um dia após o investimento ter sido feito no CDB, e o saque pode ser feito das 10h às 15h. A aplicação mínima no produto por Cadastro de Pessoa Física (CPF) é de R$ 500, e a máxima de R$ 7 mil. A oferta é válida para novos clientes XP, Pessoa Física, com perfil conservador.

Márcio Baena ressalta que o produto é desenhado para aquele dinheiro que fica parado nas contas ou até mesmo para pessoas que possuem recursos na poupança e precisam de um “empurrão” para aumentar os investimentos. “Afinal de contas, cada tijolo é importante para fazermos a muralha, e ajuda na construção do patrimônio. O esforço em juntar dinheiro é menor quando investimos melhor. E só dá para saber se estamos bem, se compararmos”, afirma.

Black Friday na XP com rendimento 3x mais que a poupança (Reprodução)

Para fazer esse estudo e saber se o investimento é um bom negócio ou não para o investidor, o sócio-diretor da AçãoBrasil pontua que é importante consultar um assessor de investimentos. No Pará, há poucos profissionais que estão habilitados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a fazer esse tipo de estudo, e o escritório AçãoBrasil é o maior e mais antigo do Estado. Além da capital paraense, a empresa atende municípios como Barcarena, Santarém, Redenção, Parauapebas, Paragominas e Castanhal.

Serviço:

Ação de novembro da XP Investimentos, com assessoria da AçãoBrasil

Produto: CDB da XP

Rentabilidade: 300% do CDI

Carência: um dia

Vencimento: fevereiro de 2022

