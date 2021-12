Câmara Municipal de Belém fecha balanço de 2021

A Câmara Municipal de Belém (CMB) fechou o ano de 2021 com o saldo positivo. Mesmo em meio à pandemia 76 (setenta e seis) Projetos de Lei, 184 (cento e oitenta e quatro) Decretos Legislativos, 1.248 (mil duzentos e quarenta e oito) Requerimentos foram aprovados.

O presidente da Câmara, vereador Zeca Pirão (MDB), faz um balanço do ano e reforça que todos Projetos de Lei enviados pelo Executivo foram aprovados. “Apesar da pandemia e das lamentáveis perdas que nós tivemos neste ano, fizemos um trabalho excelente. No começo do ano, as sessões ainda estavam de maneira semi-presencial e aos poucos o trabalho foi se normalizando", lembra o presidente.

Para Zeca Pirão, participação de secretários, sociedade civil e órgãos competentes foi importante para as tomadas de decisões (Divulgação / CMB)

"Nós cumprimos com todos os prazos e realizamos todas as metas necessárias, aprovamos o PPA (Plano Plurianual), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e por último a LOA (Lei Orçamentária Anual). Tivemos a participação popular, reunimos com secretários, sociedade civil e órgãos competentes para discutir sobre todas as decisões que seriam tomadas. A CMB desempenhou seu papel em consonância com o Executivo, os vereadores encontram-se alinhados com um mesmo propósito, apesar das ideologias, a nossa prioridade é o bem da população. Que o ano de 2022 seja ainda melhor. O trabalho continua”, ressaltou Zeca Pirão.

Vereadores estavam alinhados com o mesmo propósito em defesa do bem da população (Divulgação / CMB)

Os vereadores apresentaram 778 (setecentos e setenta e oito) Projetos e 33 (trinta e três) Resoluções. Foram realizadas ainda no ano de 2021, 4 (quatro) Audiências Públicas, 51 ( cinquenta e uma) Sessões Especiais, 3 (três) Sessões Itinerantes e duas Sessões Solenes.

