Bullying na escola: o que é, exemplos e consequências

O bullying é um comportamento que atinge crianças e adolescentes, geralmente no ambiente escolar, e pode provocar diversos danos psicológicos às vítimas, como insegurança, frustração e desânimo.

De acordo com a diretora pedagógica do Colégio Ideal da Cidade Nova, Cláudia Monteiro de Carvalho, para ser considerado bullying, o comportamento do agressor contra os seus colegas deve ocorrer de maneira intencional e repetidamente.

Cláudia Carvalho, diretora do Colégio Ideal, destaca que ofensas e perseguição podem ser caracterizados como bullying (Arquivo pessoal)

“Caso contrário, isso não se estabelece como bullying. Além disso, o agressor sente prazer em fazê-lo, ofendendo com apelidos, perseguição, exposição de traços físicos e psicológicos dessa vítima em público, gerando vergonha e humilhação diante dos demais. Em alguns casos, até chegam a cometer agressões físicas”, explica a diretora, que também já atuou por muitos anos como orientadora educacional.

A profissional informa que, quando não há o tratamento adequado para esse problema, as vítimas passam a compreender que são impotentes. Além disso, começam a achar que a situação não irá mudar.

“Com isso, a criança ou adolescente, sente-se desnorteado, frustrado e desanimado. Na maioria dos casos, é necessária a intervenção de um especialista, pois isso pode afetar de maneira emocional e física”, explica.

Apoio familiar e escolar

Cláudia Monteiro ressalta que, em situações como essa, os pais devem dialogar com os seus filhos de maneira sensível. “O terapeuta familiar Alexandre Coimbra orienta que devemos escutar o jovem não como um adulto, que sabe o que ensinar-lhe, mas como uma pessoa que também precisa aprender sobre ele, sua vida, seus desafios, suas potências e limites”, afirma.

Já a escola, deve realizar campanhas com medidas de prevenção que alcancem todos os alunos, com atividades para desenvolver a tolerância e o respeito.

Vítimas se sentem inseguras e não têm perspectiva de mudança (Mikhail Nilov/Pexels)

“Como por exemplo os círculos de paz, que têm como objetivo restaurar relações de conflito e desenvolver uma cultura de paz, por meio de um diálogo não violento. A prevenção é essencial para o sucesso de um programa de combate à violência escolar”, explica a diretora.

Consequências para o agressor

Os indivíduos que praticam bullying geralmente comprometem a sua vida escolar e apresentam dificuldade de se adaptar às regras escolares e sociais devido suas atitudes indisciplinadas e desafiadoras.

Segundo a diretora, o agressor também pode desenvolver atitude de liderança negativa, acreditando que consegue sucesso e destaque em seus grupos, por meio de comportamentos abusivos e violentos. “E no contexto social, essa noção inadequada sobre si mesmo, pode ocasionar atos de delinquência e até mesmo desencaminhá-los, levando à criminalidade”, acrescenta.

Orientações

Ainda de acordo com a diretora, diante do bullying, a vítima deve agir com firmeza, determinando que o agressor pare imediatamente, e nunca revidar a agressão. Além disso, a criança ou adolescente deve contar o que está acontecendo para os pais ou professores.

“Intimidadores esperam que a vítima não conte para ninguém. Assim, esse pode ser o primeiro passo para dar um fim ao pesadelo”, orienta Cláudia Monteiro.

Para a profissional, a prevenção é o melhor caminho para o combate em qualquer situação educativa, seja ela social, familiar ou escolar. Desta maneira, os alunos podem compreender, por meio do ensino da ética e cidadania, que existem direitos e deveres a serem cumpridos por todos, bem como a importância do respeito e tolerância.

“Se houver cada vez mais a integração entre escola, família e sociedade, as chances de redução nesses índices de violência, tenderão a diminuir consideravelmente, pois para mim, educação é tudo”, finaliza a diretora pedagógica.

