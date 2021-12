Bragança recebe a sexta edição do Circuito Sabores do Caeté

O município de Bragança, localizado no nordeste do Estado do Pará, recebe a sexta edição do Circuito Sabores do Caeté, um evento que busca fomentar a inovação entre empreendedores do ramo da gastronomia na cidade. Promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae no Pará, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Bragança, o Circuito será realizado entre os dias 3 e 12 de dezembro, em dez restaurantes da cidade.

“Bragança é uma cidade com muitos chefs reconhecidos, inclusive nacionalmente, e onde existem muitos estabelecimentos de alimentação fora do lar. Em reunião com empresários e alguns parceiros, viu-se a necessidade de realizar um evento para mostrar o que há de melhor na gastronomia bragantina”, informa o gerente do Sebrae na região Caeté, Olavo Junior.

As primeiras edições ocorreram em praça pública e, agora, no sexto ano, o foco será nos petiscos, com o circuito realizado dentro dos estabelecimentos, onde o cliente pode experimentar o prato e avaliar o atendimento do local também.

“Cada estabelecimento criou um prato para participar do evento. O público pode esperar muita inovação, e tudo a preços acessíveis, contribuindo para que o cliente tenha essa experiência gastronômica rica, ao mesmo tempo que poderá contribuir para que o empresário conheça como o seu negócio é visto pelos consumidores”, completa Olavo.

Qualificação

O gerente do Sebrae acrescenta que o evento ainda fomenta a gastronomia local desde a produção, que vem da agricultura familiar até a mesa do cliente, usando alguns insumos regionais, como a farinha, o caranguejo, o camarão, o tucupi, dentre outros.

A instituição ofereceu consultorias para a preparação dos negócios que participam do Circuito, em diversas áreas, como empratamento, segurança alimentar, boas práticas de higiene, vendas e marketing digital.

Alessandro Oliveira é um dos chefs participantes e aposta na inovação com ingredientes tradicionais (Arquivo pessoal)

O chef Alessandro Oliveira, proprietário do Baiuca Restô e Café, é um dos participantes do Circuito Sabores do Caeté. Ele acredita que iniciativas como essa podem fortalecer o turismo na região. “Participo do evento, fundamentalmente, por amar a gastronomia, a cidade que moro e por acreditar que eventos assim podem despertar e alavancar o turismo no município. Além disso, o negócio de cada participante ganha visibilidade, gera empregos diretos e indiretos, já que aumenta o fluxo de pessoas no empreendimento e a gente acaba captando novos clientes”, diz Alessandro.

Nesta edição do evento, o chef vai apresentar um prato com ostras, cultivadas na região, ligadas diretamente à produção familiar, harmonizado com ingredientes paraenses. “Participei de um evento em Santa Catarina, grande polo produtor de ostras, é tive contato com preparações das mesas das mais variadas formas e sabores, apliquei a mesma técnica, porém com ingredientes genuinamente paraenses. As ostras são servidas com queijo do Marajó defumado, geleia de bacuri, caviar de tucupi com pesto de jambu, vinagrete de manga, dentre outros”, conta o chef que quer chegar com o Baiuca à capital paraense. “Em um futuro breve chegaremos à Belém, com a mala cheia de inspiração, sabor e muita farinha”, adianta Oliveira.

Pratos com ostras e ingredientes da Amazônia estão entre as opções oferecidas no evento (San Marcelo)

Os pratos elaborados pelos dez restaurantes participantes do Circuito Sabores do Caeté podem ser adquiridos entre R$20 e R$35.

Restaurantes participantes:

Salgateua - Trio "Só te digo vai"

Mazurka - Mariscada São Bené

Baiuca - Pérolas do Caeté

Delicaldos – Xibata

Cantina Gourmet - Velha Infância Bragantina

Kiall - Caviar Amazônico.

Nazarezinha - Petit Gateau.

Casa da Dika - Égua do Peixe.

Benquerença – Tupinambá.

Varanda do Caeté - Cigarrete de Peixe.

