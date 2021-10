Bons hábitos são aliados para um envelhecimento ativo

Manter o corpo ativo e cultivar hábitos saudáveis são o segredo para alcançar a terceira idade com qualidade de vida. Outubro é o mês dedicado à pessoa idosa e quando diversos segmentos da sociedade se unem pela conscientização quanto ao respeito a essa faixa etária, bem como a importância da criação de mecanismos para garantir melhores condições sociais e fisiológicas.

O Grupo Cynthia Charone é referência na atenção na saúde do idoso, com profissionais especialistas em gerontologia, a ciência do envelhecimento. Os valores institucionais são pautados no amor, compaixão e empatia, fundamentais para o conforto e segurança emocional do paciente.

Ana de Sá, diretora executiva do Grupo Cynthia Charone, afirma que os pacientes são assistidos por equipes formadas por diversos profissionais. "O nosso cuidado é integrado com acompanhamento interdisciplinar, com um olhar multidimensional para o paciente, atendendo suas necessidades e demandas, garantindo assim uma vida com mais autonomia e independência", garante Ana.

Para Ana de Sá, diretora do Grupo Cynthia Chatone, envelhecer bem é possível desde que sejam adotadas boas práticas pelo indivíduo e ele tenha acesso ao suporte de saúde adequado (Divulgação)

O envelhecimento ativo é um dos aspectos priorizados na instituição de maneira a manter corpo e mente em exercícios. "O Grupo Cynthia Charone acredita no envelhecimento terapêutico, de prevenção de doenças e promoção da saúde. Entendemos que um envelhecimento digno e saudável é fundamental. As atividades desenvolvidas pelo grupo têm finalidade terapêutica baseadas nos pilares do envelhecimento ativo e da medicina de estilo de vida", pontua Ana de Sá.

O Grupo Cynthia Charone está entre os principais serviços do Brasil voltados ao atendimento da pessoa idosa. Em 2019, foi reconhecido internacionalmente pela Silver Eco - Ageing Well, que destaca os melhores produtos e serviços do mundo para o envelhecimento, ficando entre as 22 melhores empresas do mundo.

Acompanhamento interdisciplinar proporciona mais autonomia e independência (Divulgação)

Projetos Sociais

Desde a sua fundação, o Cynthia Charone desenvolve trabalhos sociais em comunidades do interior do Pará. A Associação Multidisciplinar de Atenção ao Indivíduo (AMAI) é uma dessas iniciativas, que promove o Projeto Recriar, com atividades artísticas e esportivas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de escolas públicas municipais. Além disso, as unidades móveis com o Projeto Anjos da Amazônia realizam atendimento oftalmológico para comunidades em situação de vulnerabilidade social por todo o estado.

Rotina de exercícios ajuda a manter corpo e mente ativos, contribuindo para o bem-estar (Divulgação)

Na atenção ao idoso, o grupo realiza o projeto Vitalidade, que oferece atendimento multidisciplinar gratuito para pessoas acima de 60 anos de idade que não conseguem acessar o programa de envelhecimento saudável.

