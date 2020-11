Black Friday na Estácio não é só promoção, é investimento no futuro!

A tradicional data americana, que ocorre anualmente em novembro após o dia de Ação de Graças, já caiu no gosto dos brasileiros. Adotada em vários países, o período é marcado por promoções que movimentam diversos setores da economia. Na Estácio, a Black Friday vai trazer muito mais que descontos. Durante mais de uma semana, quem desejar investir no futuro, poderá aproveitar condições especiais em diversos cursos de graduação e de Pós-graduação e MBA, disponíveis na campanha.

Até o dia 30 de novembro, a instituição trará uma super oportunidade para quem deseja iniciar uma graduação ou se especializar. Na Black Friday da Estácio os candidatos vão poder investir na carreira com até 50% de desconto durante todo o curso. Nas unidades Doca, Nazaré e Ananindeua, a ação contempla diversos cursos de pós-graduação, nas modalidades de ensino a distância e presencial, já na graduação, são diversos cursos disponíveis na modalidade de ensino a distância e presencial. Confira o regulamento da campanha e disponibilidade da Unidade ou Polo de Ensino Digital escolhido.

Biblioteca Estácio (Divulgação)

Para turbinar o currículo, a Estácio disponibiliza na Pós-graduação/MBA centenas de opções, incluindo os novos cursos com duração de 12 e 6 meses. A maioria dos cursos de especialização conta ainda com uma parceria internacional com a Harvard Business Publishing, que promete o estímulo a um ensino moderno e interativo. Conheça todas as opções em: https://wa.me/message/A357GMZYT64XD1 ou pelo telefone 98118-7811.

O futuro universitário também encontrará muitas opções de cursos de graduação digital em diferentes áreas, disponíveis em www.estacio.br. Os calouros que participarem da campanha poderão contar com outras facilidades, como o parcelamento das três primeiras mensalidades.

Laboratório Estácio (Divulgação)

“A Black Friday é um evento esperado por muitos brasileiros, e neste ano, por conta dos impactos da pandemia, todos vão procurar as melhores oportunidades. Nesta campanha, a Estácio vai facilitar a melhor e mais importante aquisição que alguém pode obter: o conhecimento. É o momento ideal para investir no futuro com uma pós-graduação ou dar os primeiros passos na carreira, como universitário” afirma Cláudia Cristina Souza, gerente comercial da Estácio no Pará, campus Doca, Nazaré e Ananindeua.

Para os candidatos que optarem por cursos na modalidade Digital, as aulas iniciam ainda neste ano. Quem preferir a modalidade presencial irá iniciar as aulas em 2021 garantindo a conquista de uma das promessas mais importantes no ano novo: investir no próprio futuro. Os candidatos para o ingresso na segunda graduação, que tenham realizado o Enem, ou que optaram pela transferência externa não precisam prestar o vestibular, basta verificar as condições no regulamento.

ESTÁCIO NO PARÁ

Estácio Ananindeua

Rod. Mário Covas - Coqueiro, Ananindeua

Diretora: Luana Braga

Estácio Doca

Endereço: Rua Municipalidade, 839, Reduto, Belém

Diretora: Elaine Grecchi Gonçalves

Estácio Nazaré

Endereço: Av. Governador José Malcher, 1148, Nazaré, Belém

Diretor: Kahlil Vianna