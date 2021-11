Bicicletas, peças e acessórios estão com ofertas especiais na AD Ciclo

O ciclismo profissional e amador cresce a cada dia em Belém com públicos de todas as idades. Para acompanhar a alta procura por bicicletas, peças, acessórios e vestuário, a AD Ciclo lançou a campanha ‘Black November’ com descontos especiais.

No formato atacado, a distribuidora está no mercado paraense desde 2005, já a loja de varejo está aberta ao público há quase um ano, sempre procurando se diversificar, não só no que diz respeito aos itens para bicicletas, como vestuário, peças e serviços de suspensão, como também no sentido de atender a diferentes tipos de público. São encontrados modelos que vão do infantil ao adulto, seja para passeio, ou com foco mais profissional, no caso das bicicletas de fibra de carbono e até mesmo para uso no trabalho, como as bicicletas poty ou cargueira.

Bicicletas e acessórios conquistam gerações de todas as idades (Divulgação / AD Ciclo)

Seguindo a tendência do comércio este mês, a AD Ciclo lançou a “Black November”, que segue até o dia 30. Segundo Paulo Melazzo, responsável pelo setor de Marketing da empresa, a campanha está associada às bicicletas e acessórios marcados com etiqueta laranja.

“Todos os itens marcados com a etiqueta dessa cor têm desconto de 10% no cartão de crédito, e 20% no pagamento à vista”, ressalta Paulo, que desde a semana passada, afirma já ter percebido uma procura maior pelas bicicletas, em função da proximidade com a Black Friday e o lançamento da campanha.

Considerando a grande procura dos consumidores paraenses por eletrônicos em geral, a AD Ciclo também conta com câmeras de filmagem de ação para os ciclistas mais entusiastas, além de outros tipos de eletrônicos, como relógios e pulseiras com monitor cardíaco, bem como gps para ter um monitoramento completo de sua atividade física.

Segundo o gerente, o horário da loja matriz não terá nenhuma alteração durante a semana, funcionando de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 8h às 14h.

Para saber mais sobre ofertas e produtos, acesse o Instagram da AD Ciclo.

SERVIÇO:

Loja Matriz da AD Ciclo

Travessa Lomas Valentinas, nº 1231, esquina com a Av. Visconde de Inhaúma, Pedreira, Belém – PA. CEP 66087-440. Telefone: (91) 3351-5301.