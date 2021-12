As compras de presentes de Natal para amigos e familiares estão a todo vapor. Para presentear as crianças, os modelos de bicicletas infantis estão entre as principais opções.

Com a finalidade de acompanhar a alta procura por bikes para essa faixa etária no período natalino, a AD Ciclo se prepara o ano todo para este momento, conforme explica o gerente de vendas do estabelecimento, Wendel Jorge Lucas Silva.

“Este mês, estamos dando 5% de desconto na compra de qualquer bicicleta infantil. O desconto se aplica em compras à vista, no débito ou pix”, afirma.

Gerente da AD Ciclo afirma que a escolha de bicicletas para presente de Natal tem a ver com memórias afetivas (Divulgação/ AD Ciclo)

De acordo com Wendel Jorge, os modelos de bicicletas infantis mais vendidos são os aros 16 e 20. “Mesmo com a pandemia, estamos com uma boa expectativa de vendas para o Natal”, acrescenta.

Memórias afetivas

Para o gerente da AD Ciclo, as bicicletas infantis seguem como preferência para presente de Natal, pois estão atreladas às memórias afetivas dos pais das crianças.

“Eu acredito que todos nós quando éramos pequenos tínhamos o sonho de ter uma bicicleta. No bairro onde eu morava, só uma criança na rua tinha bicicleta e ela dividia com todas as crianças, pois os pais não tinham condições de comprar uma bike. Então, quando ficamos adultos e temos filhos, damos tudo aquilo que nossos pais não tiveram condições de dar e a bicicleta está inserida nesse contexto. E isso acabou virando uma tradição”, destaca Wendel Jorge.

Serviço:

Loja Matriz da AD Ciclo

Travessa Lomas Valentinas, nº 1231, esquina com a Av. Visconde de Inhaúma, Pedreira, Belém – PA. CEP 66087-440. Telefone: (91) 3351-5301.