Beneficente Portuguesa tem equipe especializada para atendimento de urgência e emergência 24h

Segundo dados do Governo Federal, por meio do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (Renaest), para cada 100 mil habitantes, 318 foram vítimas de imprudência no trânsito este ano no Pará. Esses dados também podem ser percebidos dentro dos Prontos Atendimentos de Belém. No Hospital São João de Deus, do grupo Beneficente Portuguesa, os principais casos de atendimento nas unidades de urgência e emergência são por acidente de trânsito ou doméstico.

O médico e coordenador do Pronto Atendimento da Beneficente Portuguesa, Andreyson Pantoja, destaca que para atender estas ocorrências, os hospitais do grupo contam com uma equipe médica especializada em Ortopedia, Traumatologia e equipe de enfermagem treinada com atendimento médico presencial durante o dia e, ainda, de sobreaviso no período noturno.

Dr. Andreyson Pantoja afirma que a Beneficente está preparada para atender casos de média e alta complexidade, com avaliação por equipe especializada, exames, internação e cirurgias (Ascom HBP)

Outro diferencial nas demandas de trauma do HBP é a tecnologia de ponta para dar celeridade nos atendimentos. "Nossa infraestrutura conta com sala de gesso, sala de injetáveis específica para os pacientes de trauma, sala de sutura, raio-x fixo e móvel no próprio serviço, além de exames de imagem de maior complexidade como tomografia e ressonância magnética passíveis de realização rápida", pontua Andreyson.

A Beneficente Portuguesa realiza atendimentos de média e baixa complexidade nas unidades de urgência e emergência. O atendimento é organizado pela ordem de gravidade dos casos, que são avaliados pela equipe médica assim que o paciente dá entrada no hospital.

Atendimentos seguem classificação nacional de risco (Ascom HBP)

“Nós obedecemos aos padrões nacionais de classificação de risco, dividindo os atendimentos por cores: vermelho, para os casos de emergência e que necessitam de atendimento imediato; laranja, para casos de urgência que devem ser atendidos em até dez minutos depois da chegada do paciente; amarelo, para os pacientes com situações de urgência e que necessitam de atendimento rápido, porém podem aguardar de 30 minutos a 60 minutos; verde, para os pacientes com situações de urgência relativa e que podem aguardar até duas horas para serem atendidos; e azul, para os pacientes sem indicação de atendimento de urgência de fato e que podem ser atendidos a nível ambulatorial (consultório)”, explica o coordenador do Pronto Atendimento.

Toda equipe de colaboradores e corpo clínico é treinada para lidar com atendimentos de urgência e emergência (Ascom HBP)

Atendimentos

De acordo com Dr. Heribert Pidner, ortopedista e traumatologia que faz parte da equipe da Beneficente, a procura do serviço de Ortopedia na urgência se deve a situações de trauma nas extremidades, politraumatismos como nos acidentes de trânsito e quedas, em situações de dores articulares e lombalgias.

"Geralmente, estão ligados a acidentes de trânsito, de trabalho e idosos que sofrem queda ao solo. Logo, as fraturas localizadas no punho e as femorais de quadril são as mais frequentes", detalha o médico, que informa que o hospital está preparado para atender qualquer tipo de urgência e emergência traumatológicas.

Dr. Heribert Pidmer Neto destaca que os hospitais da Beneficente possuem especialistas para cada área específica do corpo (Ascom HBP)

"A equipe do HBP foi selecionada a dedo, com o cuidado de termos um especialista a cada área específica do corpo. Assim, temos especialistas em coluna, ombro, cotovelo, punho/mão, quadril, joelho e cirurgia do pé. Somado a isto, o hospital vem fazendo grande investimentos e trazendo maiores e melhores condições de trabalho com o avanço no parque tecnológico tanto no diagnóstico quanto no tratamento", afirma Heribert.

Diferencial

A Beneficente Portuguesa conta ainda com uma sala de estabilização completa, com equipe de médicos experientes, além de equipamentos para receber e estabilizar os pacientes de traumas complexos. Equipes de cirurgia geral, neurocirurgia e traumatologia, também estão preparadas para o atendimento 24 horas. Para demandas que requerem mais cuidados, uma UTI fica a disposição.

Investimento em infraestrutura e equipamentos agilizam os atendimentos (Ascom HBP)

Para conhecer mais sobre os serviços e exames realizados nos hospitais Dom Luiz I e São João de Deus, clique aqui.



Serviço

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa

Urgência e Emergência

(91) 3215-4325

(91) 3215-4414

Unidade Hospital D. Luiz I

Av. Generalíssimo Deodoro, 868

Unidade Hospital São João de Deus

Rua Boaventura da Silva, 895

Contato: (91) 3215-4444

Redes Sociais: @beneficenteportuguesaoficial

Site: beneficenteportuguesa.com.br