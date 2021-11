Beneficente Portuguesa oferece assistência humanizada e novos leitos na maternidade

A chegada de uma criança muda a vida da família e da sociedade. Cada ser humano que vem ao mundo precisa ser respeitado para exercer o respeito aos outros e ao planeta ao longo da vida. É pensando nisso que o Hospital Beneficente Portuguesa investe em mudanças estruturais do serviço de obstetrícia, além de oferecer uma assistência baseada na humanização.

Localizada no Hospital Dom Luiz I, a ala ganhou salas de parto normal e humanizado atender a gestante antes, durante e depois do parto, equipamentos e estratégias para proporcionar assistência ao parto normal humanizado como camas que permitem posições verticalizadas, além de banquetas, bolas e chuveiros com água morna, e aparelho para cromoterapia.

A enfermeira obstetra Helloyza Pompeu afirma que os investimentos são fundamentais para garantir conforto às pacientes da hora de dar à luz. “Esse é um momento muito importante para a mãe e para a criança que está chegando ao mundo, deixá-la confortável e relaxada é um dos passos para um parto seguro e tranquilo. A nossa maternidade procura atuar desde a entrada da paciente com a atuação de toda a nossa equipe multiprofissional, como médicos obstetras, enfermeiros, enfermeiras obstetras, pediatras neonatologistas, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e fonoaudiólogo”, explica.

A maternidade da Beneficente Portuguesa conta também com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e Unidade de Cuidados Intermediário (UCI) neonatal, bem como acomodações de enfermarias, com suítes prime, para proporcionar mais conforto a pacientes e acompanhantes, sala de coleta de leite materno, sala de vacina para os imunizantes de hepatite B e BCG. Além disso, antes do recém-nascido sair da maternidade, é realizada a triagem neonatal com a realização dos testes do pezinho, linguinha e olhinho.

Parto Humanizado

O atendimento humanizado é o diferencial na maternidade do Hospital Beneficente Portuguesa, como destaca a enfermeira obstetra. “Realizamos de forma humanizada e de acordo com as orientações da Rede Cegonha e Iniciativa Hospital Amigo da Criança, visita guiada das gestantes para criar vínculo afetivo com a maternidade, incentivamos o aleitamento materno exclusivo e na primeira meia hora de vida, o contato pele a pele”, fala Helloyza.

A adoção de métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto, é um dos trabalhos realizados pelo hospital. “Buscamos sempre o atendimento respeitoso, humanizado e tranquilo para a gestante e o bebê, incentivando e fortalecendo a rede de apoio”, avalia a enfermeira.

Urgência e Emergência

O Hospital é na modalidade porta aberta, voltado para os casos espontâneos no serviço de urgência e emergência obstétrica. “Isso significa que atendemos livre demanda, na qual a paciente inicia o atendimento pelo acolhimento e classificação de risco obstétrico, dando entrada pela urgência e emergência, e posteriormente é avaliada pelo médico plantonista, que vai avaliar o caso e encaminhar para os próximos procedimentos”, explica a enfermeira obstetra Helloyza.

O Hospital Beneficente Portuguesa oferece atendimento de pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e mais de 50 convênios de saúde. Para saber mais sobre a estrutura e serviços disponíveis, clique aqui.

Serviço

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa

Urgência e Emergência

(91) 3215-4325

(91) 3215-4414

Unidade Hospital D. Luiz I

Av. Generalíssimo Deodoro, 868

Unidade Hospital São João de Deus

Rua Boaventura da Silva, 895

Contato: (91) 3215-4444

Redes Sociais: @beneficenteportuguesaoficial

Site: beneficenteportuguesa.com.br