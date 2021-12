Beneficente Portuguesa é referência em cirurgias de alta complexidade

Cirurgias e procedimentos de alta complexidade exigem tratamentos diferenciados. Além do elevado grau de especialização médica e das equipes de assistência, é necessário o uso de materiais e equipamentos de última geração.

Em Belém, a Beneficente Portuguesa é referência em intervenções cirúrgicas, entre elas cardíaca, neurocirurgia, endovascular, ortopedia e traumatologia. Segundo o médico cardiologista da instituição, Alberto Mauro Anijar, o Hospital conta com cinco equipes de cirurgia cardíaca, que realizam, por ano, cerca de 500 procedimentos, como revascularização do miocárdio (ponte de safena), tratamento de doença das válvulas cardíacas, além de implante de dispositivos cardíacos artificiais (marca-passo).

O cirurgião cardiovascular Alberto Mauro Anijar faz parte da equipe altamente capacitada da Beneficente Portuguesa (Arquivo pessoal)

“Existem vários procedimentos realizados pelo setor de cardiologia do Hospital. Além do setor clínico e exames diagnósticos ambulatoriais e em internados, temos o Serviço de Cardiologia Intervencionista, onde se realiza estudo hemodinâmico, diagnósticos e terapêuticos, no tratamento de doença coronariana, cardiopatias congênitas e adquiridas”, explica o profissional.

Há 20 anos, o neurocirurgião José Cláudio Rodrigues trabalha no Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa. De acordo com o médico, o setor de neurologia conta com uma equipe altamente capacitada.

“Chefio um grupo grande de nove neurocirurgiões que estão habilitados para todas as cirurgias de alta complexidade, como tumores, cirurgias com o paciente acordado, cirurgias de aneurismas, endovascular, entre outras”, comenta José Cláudio.

Tradição e inovação

Para o angiologista e cirurgião vascular, Fabio Akimaro Kudo, compor o corpo clínico-cirúrgico da Beneficente significa aliar o respaldo de quase dois séculos de história no Pará com os mais modernos recursos de saúde disponíveis na região Norte do Brasil.

O profissional explica que trabalha com a equipe de Serviço Especializado Vascular e Endovascular (SEVEn), composta por seis médicos vasculares.

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa possui equipe de Serviço Especializado Vascular e Endovascular (SEVEn), composta por seis cirurgiões vasculares. Na foto, os médicos Humberto Reale, Bruno Antunes, Julio Maues Filho, Fabio Kudo, Maciel Reis, Moises Bastos. (Arquivo pessoal)

“A atuação da equipe SEVEn concentra esforços nos procedimentos de alta complexidade, como as revascularizações arteriais dos membros inferiores através de cirurgias endovasculares, uma espécie de cateterismo que ajuda no tratamento de ferimentos, como o pé diabético. Também são realizados procedimentos para correção de aneurismas, acessos para hemodiálise, tratamento de varizes, além da abordagem dos diversos traumas vasculares”, ressalta.

Diferencial

Segundo o cirurgião especialista em ortopedia e traumatologia, Fabio Moryia, a Beneficente Portuguesa é um hospital tradicional com conceitos modernos. “É uma instituição que fica localizada no centro da cidade e realiza cirurgias de alta complexidade, buscando baixo tempo de internação, baixo risco de reinternações e complicação”, destaca o médico.

Fábio Moryia integra a equipe de alta complexidade da instituição (Divulgação / Beneficente)

Para conhecer mais sobre os serviços e exames realizados no Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa, clique aqui.

Serviço:

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa

Urgência e Emergência

Contatos: (91) 3215-4325 / (91) 3215-4414

Unidade Hospital São João de Deus

Rua Boaventura da Silva, 895

Unidade Hospital D. Luiz I

Av. Generalíssimo Deodoro, 868

Contato: (91) 3215-4444



Redes Sociais: @beneficenteportuguesaoficial

Site:beneficenteportuguesa.com.br