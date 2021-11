Belém segue com crescimento avançado em torno da Augusto Montenegro

Cerne da chamada Nova Belém, a rodovia Augusto Montenegro, que entrecorta nove bairros da capital paraense, segue em expansão. Com a retomada da economia pós-auge da pandemia, novos estabelecimentos comerciais se instalaram na via que interliga o Entroncamento aos Distritos de Icoaraci e Outeiro, mudando a paisagem do lugar a cada semana.

A dinâmica da Augusto Montenegro tem relevância histórica para a economia e sociedade. No início do século XX, ela se chamava Ramal de Pinheiro, um braço da Estrada de Ferro Belém-Bragança. Com a desativação, no final dos anos 1950, tornou-se rodovia.

Nos últimos 15 anos, a rodovia tem sido lugar de uma efervescência econômica e social. Além de receber obras de infraestrutura, a via viu serem erguidos empreendimentos imobiliários. Espaços como o Estádio Mangueirão e o Centro de Ciências Planetário do Pará receberam a companhia da Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, além de grandes grupos escolares, redes de atacado e varejo, e instituições públicas.

Parque Shopping e Parque Office estão entre os novos empreendimentos da Augusto Montenegro (Sydnei Oliveira / O Liberal)

Além deles, o Parque Shopping e o Parque Office, por exemplo, estão entre os ambientes mais estratégicos da região e foram entregues pelo Grupo Status, pensando na facilidade de clientes como Marilene Pantoja, psicóloga que é uma das três irmãs sócias da Clínica Hope, que funciona no Parque Office.

“É uma região mais próspera, tem as facilidades de ser dentro do shopping, com segurança, estacionamento. Antes trabalhávamos na Sacramenta, mas percebemos que o novo local alcança o público do shopping, a procura é muito boa. Além disso, a acessibilidade é melhor, o trânsito não é tão intenso quanto no centro de Belém, com as obras de infraestrutura por conta do BRT. Investir na nova Belém é maravilhoso, inclusive os imóveis estão mais valorizados, estão abrindo mais espaços e condomínios”, analisa a empresária.

Psicóloga Marilene Pantoja apostou junto às sócias e irmãs na região da Augusto Montemegro para a instalação da nova clínica (Igor Mota)

Já o empresário Alberto Xavier vive, desde que nasceu, há 34 anos em Icoaraci, onde administra o tradicional restaurante Delícias da Vila. A história dele com a rodovia vai além do deslocamento do distrito para o centro e, há três anos, adquiriu lotes do bairro planejado Bougainville Belém. “A minha infância foi naquele terreno da frente, moramos ali. Foi meu avô que vendeu. Comprei por uma questão de investimento, acreditando. É notório que tem muitas empresas que vieram, como os atacarejos, lojas de material de construção, academias, e muitas escolas perto do (bairro do) Satélite”, comenta Alberto.

Distrito de Icoaraci é um dos destinos acessados a partir da Augusto Montenegro (Igor Mota)

Rafaella Chaves, gerente de vendas do Grupo Status, comenta a participação da empresa nas transformações da Augusto Montenegro. “Acompanhamos e colaboramos com o desenvolvimento da região. Pensamos em um complexo multiuso, onde o Parque Shopping, Parque Office e o Chácaras Montenegro que são integrados, possibilitam ao cliente morar e ter facilidade em serviços e produtos. As pessoas não precisam sair da sua região para resolver suas vidas”, comenta a gestora.

Rafaella Chaves, gerente de vendas do Grupo Status, destaca o desenvolvimento da região nos últimos anos (Arquivo pessoal)

A infraestrutura do Bougainville Belém é composta por rede de água e esgoto, mais de 22km de drenagem pluvial, avenidas e ruas com pavimentação asfáltica bem como uma completa rede de iluminação com luminárias de led, seguindo os requisitos de sustentabilidade do projeto, que já está com mais de 80% dos lotes vendidos.

Bougainville, empreendimento do Grupo Status, traz proposta de bairro planejado com opções de serviço e infraestrutura (Igor Mota)

