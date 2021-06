Belém ganha opção de fisioterapia, estética e dermatologia em um só lugar

Inaugurada em janeiro deste ano, a clínica dermatofuncional Up Care, localizada no bairro Umarizal, no centro de Belém, reúne profissionais de fisioterapia, biomedicina e nutrição a fim de atender o público da capital e região com um leque de possibilidades. Segundo a fisioterapeuta e fundadora Ana Paula, com os atendimentos que vão desde pilates para reabilitação à harmonização facial, o espaço deve se tornar referência em bem-estar e saúde, prestando serviços que promovem a qualidade de vida.

“Trabalhamos com pilates fitness e de reabilitação, atuamos na fisioterapia dermatofuncional para afecções faciais e corporais, tratando acne, manchas, celulites, gordura localizada, linhas de expressão, estrias e flacidez. Oferecemos opções de tratamento para rejuvenescimento com bioestimuladores de colágeno, preenchimento, botox, pelling, fios de sustentação, enzimas para emagrecimento, gordura localizada e definição muscular. Atuamos no pré e pós-operatório de cirurgias plásticas e na fisioterapia uroginecológica com tratamento para disfunções miccionais e sexuais, além de oferecermos umprotocolo completo para grávidas com fisioterapia pélvica, pilates, drenagens linfáticas e acompanhamento nutricional”, detalhou a empreendedora.

Para Ana Paula, o diferencial do espaço é a capacidade de oferecer tratamento para cada necessidade do paciente, ofertando assistência de vários profissionais de diferentes áreas de atuação. “Nosso diferencial é oferecer ao cliente um atendimento completo de acordo com o seu objetivo, seja ele emagrecimento, melhora da qualidade da pele, ou de tônus muscular e contorno corporal com acompanhamento nutricional, com atividade física no pilates, além do acompanhamento com biomédico esteta”, contou.

Tratamento pós-covid

Fraqueza muscular, cansaço, queda de cabelo, perda de memória e tosse persistente. Essas são algumas das sequelas mais comuns de pacientes que foram diagnosticados com a covid-19. Segundo Ana Paula, estes sintomas podem perdurar de três a seis meses após a doença, podendo ser atenuados com a fisioterapia.

No Centro de Saúde, a demanda que surgiu com a pandemia no ano passado, fez com a profissional se aprofundasse nos estudos para melhor atender as vítimas da doença do coronavírus. Estudos apontam que sete em cada dez pacientes se queixam das sequelas após a alta hospitalar. Para isso, o espaço oferece os mais diversos tratamentos para reabilitar os pacientes, contando com especialistas de fisioterapia, biomedicina e nutrição. “Dependendo da necessidade de cada pessoa, podemos trabalhar a reabilitação por meio de exercícios respiratórios e atividades de fortalecimento muscular no estúdio de pilates e atividades de condicionamento cardiorrespiratório”, explicou.

Após sofrer com 50% do pulmão comprometido, Gerson Brito, de 65 anos, procurou ajuda da fisioterapia para combater as sequelas deixadas pelo vírus. “Estava com dificuldade pois tudo que fazia cansava bastante. Aí procurei a doutora Ana Paula que fez uma avaliação e começamos o tratamento de recuperação. Depois do tratamento, me senti muito melhor de quando iniciei. Depois que saí do hospital, em tudo que fazia, mesmo coisas simples como tomar banho, ficava bastante ofegante. Hoje com o tratamento fisioterápico, isso já não acontece mais”, relatou.

Outro problema bastante recorrente em pacientes de covid é a queda de cabelo pós-infecção. A sequela atinge cerca de 25% das pessoas infectadas, logo, não é possível prevenir, o ideal é tratar quando ela surgir. Para isso, Ana Paula contou que a clínica oferta o tratamento com intradermoterapia e microagulhamento com ativos que agem diretamente no couro cabeludo estimulando o crescimento de novos fios.

