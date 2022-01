Belém está na rota dos grandes restaurantes nacionais

Com a inauguração de grandes restaurantes, em 2022, como o Santa Grelha, Ryori e Coco Bambu, e somado às operações de renome já inauguradas, como os restaurantes Roxy Bar e Madero, o Shopping Bosque Grão-Pará se consolida como um polo gastronômico no estado.

Para o primeiro semestre deste ano, está prevista a inauguração do famoso restaurante de comida oriental, Ryori. O novo cardápio é assinado pelo renomado chef Thiago Maeda. Além dele, o restaurante Santa Grelha chega ao Grão-Pará com um cardápio especializado em grelhados premium, também no início deste ano.

Já o aguardado restaurante Coco Bambu, com especialidade em frutos do mar, chega a Belém em agosto de 2022. Considerado o maior e melhor restaurante do Brasil, o estabelecimento possui um amplo e variado cardápio, feito com ingredientes frescos da mais alta qualidade. Os pratos são bem servidos e toda essa excelência é apresentada com preços acessíveis.

O superintendente do Shopping, Boby Munhoz, fala sobre a expectativa em receber o restaurante no segundo semestre. “O Coco Bambu por muitos anos foi uma referência de restaurante regional. Hoje, podemos dizer que o Coco se tornou uma referência nacionalmente reconhecida de restaurante, com decoração elegante, que oferece aos clientes um amplo e variado cardápio de frutos do mar. Por isso, para nós do Shopping Bosque Grão-Pará, é uma honra ser o local escolhido para que o Coco Bambu escreva sua história aqui no Pará. Estamos ansiosos com essa inauguração em breve”, relata.

Shopping Bosque Grão-Pará tornou-se um polo gastronômico no Pará (Sidney Oliveira/Agência Pará)

Sucesso

Para o presidente do Grupo JCC, Fabrício Cavalcante, a inauguração dos restaurantes Santa Grelha, Ryori e Coco Bambu marca o sucesso e crescimento do Bosque Grão-Pará, em especial durante o ano de 2021.

“Mesmo com os desafios de 2020 e 2021, o último ano representou um crescimento significativo para Shopping. Além das diversas lojas inauguradas no ano passado, o avanço da vacinação contra o coronavírus e os nossos cuidados com a segurança dos nossos frequentadores retomou a confiança dos nossos clientes”, afirma.

Os três restaurantes somam-se aos outros presentes no shopping e consolidam esta fase, tornando o empreendimento em referência gastronômica no Pará. “Agora, neste ano de 2022, a inauguração destes restaurantes, em especial do Coco Bambu, marca uma nova fase do Bosque Grão-Pará, ainda mais promissora”, comemora Fabricio.

Para saber mais sobre os estabelecimentos e serviços do Shopping Bosque Grão- Pará, clique aqui.