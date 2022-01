Augusto Montenegro é a região que mais cresce em Belém

A região da rodovia Augusto Montenegro é a principal área de expansão da capital paraense. Desde a década de 1970, uma série de intervenções vêm sendo realizadas e dotaram a área de condomínios e conjuntos habitacionais, além de uma ampla rede de serviços públicos, de saúde, educação, lazer, indústrias, comércios e serviços.

A história da via remonta à antiga estrada de ferro Belém-Bragança, na qual um dos ramais levava até a Estação Pinheiro, em Icoaraci. Com a desativação da linha, foi construída a via com status de rodovia e extensão de 14km de pistas duplicadas, que atravessam os bairros do Entroncamento, Mangueirão, Parque Verde, Coqueiro, Tenoné e outros até o distrito de Icoaraci.

Depois da inauguração, em 1978, intensificou-se o processo de ocupação e o surgimento de conjuntos na área. Na última década, a avenida Augusto Montenegro se tornou o principal corredor de crescimento da cidade, atraindo a construção de condomínios residenciais e a instalação de inúmeros empreendimentos que valorizam a região e contribuem para facilitar a rotina da população.

A construção de um shopping center na avenida Augusto Montenegro trouxe comodidade e valorização para a região (Elivaldo Pamplona / O Liberal)

Desde 2012, a avenida Augusto Montenegro conta também com um shopping center com mais de 65 mil m² de área total. O Parque Shopping reúne um mix de 130 lojas, 10 âncoras, duas megalojas, bem como praça de alimentação, cinemas, estacionamentos e um amplo espaço onde atrações de lazer, shows e outros eventos são realizados. Os clientes podem ainda desfrutar da comodidade de encontrar agências bancárias, clínicas, gráficas, laboratórios, escritórios e outros serviços em único lugar.

A região também é bem servida em termos de serviços e espaços públicos. Escolas, unidades de saúde, hospital, secretarias de estado, centro de eventos, universidades e departamento de trânsito são facilmente encontrados ao longo de toda a via. Além disso, a região é uma das principais beneficiadas pelos projetos de mobilidade urbana em execução atualmente, com estações de embarque e desembarque de passageiros e linhas de ônibus expresso.

Os investimentos em infraestrutura impactam positivamente na vida dos moradores da rodovia, que atrai cada vez mais gente. Alguns empreendimentos se destacam pelo alto padrão, como é o caso do Chácaras Montenegro, um condomínio vertical localizado no bairro Parque Verde. Chama atenção o paisagismo e a estrutura de um clube próprio, com mais de 20 itens de lazer no local.

Ainda neste ano, a Augusto Montenegro contará também com o Bougainville Belém, um bairro planejado com 950 mil m², dotado de unidades residenciais e comerciais, localização privilegiada, segurança, infraestrutura urbana completa, áreas de lazer e convivência. A localização em uma área privilegiada valoriza o empreendimento e o desenvolvimento da cidade.

A estrutura de um bairro planejado na rodovia Augusto Montenegro reunirá espaços residenciais, comerciais, empresariais e de lazer em um único local (André Oliveira / O Liberal)

Soma-se a isso todas as opções de restaurantes, lanchonetes, farmácias, instituições de ensino, lojas, supermercados e atacarejos que os moradores dispõem.