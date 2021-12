Assembleia Paraense realiza réveillon com várias atrações na sede campestre

A Assembleia Paraense está preparando um réveillon super especial para receber 2022. A volta do evento, que é um dos mais aguardados pelos frequentadores do Clube, promete ser um dos mais animados, pois já estão confirmadas diversas atrações musicais. A festa começa a partir das 19 horas do próximo dia 31.

No espaço do Deck 360º vai se apresentar a banda Vitória Régia – a mesma que ficou famosa décadas atrás por acompanhar nada mais, nada menos do que o grande cantor Tim Maia. No repertório do grupo não faltarão soul, funk, suingue e diversos sucessos para o público dançar muito!

E tem mais animação no Deck 360º. Ainda se apresentam no local o animado Clube do Samba Enredo, o Grupo Irreverência e o DJ Tarrika. No repertório, as famosas marchinhas e sambas para receber o novo ano em alto astral.

Já na Boate Aquarius, a pedida para os mais jovens é a Balada Teen, que será comandada pelo DJ Dan Miller. E o Salão de Festas abrigará o Espaço Kids, que contará com muitas brincadeiras e animação para a criançada.

E na Arena Toc Toc, ao raiar do dia, haverá café da manhã, a partir das 3h do dia 1º de janeiro de 2022.

Vale ressaltar que, em cumprimento ao Decreto Estadual n° 2.044, publicado no dia 6 de dezembro de 2021, todos que acessarem o Clube deverão apresentar obrigatoriamente, na portaria, a carteirinha de vacinação física ou digital, com o esquema vacinal completo, para os nascidos até 2009. O uso de máscara também será obrigatório.

Tire suas dúvidas com a Ana Paula, nossa assistente virtual. Basta mandar qualquer mensagem para o número 91 98408-0000, como “Olá”, “Oi”, “Boa tarde”, que o atendimento da assistente virtual será iniciado.

Mais informações no AP Eventos Internos e contatos (91) 98412-1833 / 3181-9904 / 9908.

Funcionamento:

– Segunda a sexta-feira: 9h às 12h / 14h às 19h;

– Sábado: 10h às 14h.

O Réveillon AP 2022 terá vendas de localidades exclusivamente pelo site e app, através de cartão de crédito (parcelado de até 3x).