Assembléia Paraense realiza Baile das Flores no mês de maio

O baile de debutante é um marco na vida para muitas meninas, pois tradicionalmente representa um ritual de passagem da infância para a vida adulta, realizado no 15º aniversário da jovem. Para celebrar o momento tão especial, a Assembléia Paraense vai realizar o Baile das Flores, no dia 27 de maio, às 20h, com atrações imperdíveis.

A diretora social da Assembléia Paraense, Margarete Braga, explica que a ideia de criar o evento surgiu em 1917, com o objetivo de apresentar as jovens para a sociedade. “Isso concentrava toda a família no evento social e estatutário do nosso clube”, revela.

Decoração do evento é repleta de flores e elementos sofisticados (GQ Foto Estúdio)

Adolescentes de 14, 15 e 16 anos, que são sócias do clube, podem participar do Baile. O evento está com as inscrições abertas e as interessadas podem se inscrever no site da Assembléia Paraense até o dia 31 de março.

A agenda completa do baile inclui ensaios, reunião com os pais, sunset party, chá das debutantes e sorteio de ordem de apresentação.

“O Baile das Flores é um evento muito importante do clube e mobiliza a família como um todo. São memórias que as jovens vão guardar, além de histórias que vão contar sobre os momentos que vão viver no clube no mês de maio”, afirma a diretora social.

Confira, a seguir, a agenda completa do evento:

- Sorteio de ordem de apresentação e aquisição de mesas:

Data: 06 de abril de 2022

Local: salão Majestic

Horário: a partir das 18h

- Reunião com os pais:

Datas: 12 e 26 de abril de 2022

Local: salão Majestic

Horário: 19h

- Ensaios Chá das Debutantes:

Datas: 13,14 e 16 de maio de 2022

Horários: 18h (no dia 13), 15h (no dia 14) e 20h (no dia 16)

- Ensaio Geral do Chá das Debutantes:

Data: 17 de maio de 2022

Local: salão Majestic

Horário: 19h

Após o ensaio, será realizado o sorteio das mesas para o Chá. Cada debutante receberá uma mesa com cinco lugares.

- Chá das Debutantes

Data: 18 de maio de 2022

Local: salão Majestic

Horário: 17h

- Sunset Party

Apresentação ao quadro social

Data: 22 de maio de 2022

Local: Deck 360°

Horário: 16h

- Ensaio Baile das Flores

Datas: 24 e 25 de maio de 2022

Local: salão de festas

Horário: 19h

No ensaio do dia 25 de maio, a presença do pai ou responsável , que irá dançar a valsa, será muito importante.

- Baile das Flores

Data: 27 de maio de 2022

Local: salão de festas

Horário: 20h

Traje: rigor

Serviço:

Para mais informações sobre o Baile das Flores, entre em contato com o setor de eventos internos da Assembléia Paraense.

Telefones: (91) 3181-9904/ 3181-9908.