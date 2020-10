Área de Proteção Ambiental Jará fortalece o desenvolvimento sustentável em Juruti

Com o objetivo de garantir a conservação de 5 mil hectares de floresta, áreas de várzea e igapós, igarapés, lagos e áreas consolidadas na área urbana de Juruti, oeste do Pará, iniciativa privada, organizações não-governamentais e o Poder Público uniram-se para criar a Área de Proteção Ambiental Jará (APA Jará). A iniciativa foi uma parceria da Alcoa com a Prefeitura de Juruti e o Imazon, com investimento de R$ 1,5 milhão por meio da Alcoa Foundation. O processo envolveu reuniões comunitárias, consulta pública e a oficialização de criação da APA, etapas realizadas entre os meses de agosto a dezembro de 2019. A criação da unidade estabelece regras de conservação no principal manancial da zona urbana e representa um importante avanço para o desenvolvimento sustentável no município.

APA APA Jará estimula o desenvolvimento sustentável em Juruti (Foto: Márcio Nagano) APA Jará estimula o desenvolvimento sustentável em Juruti (Foto: Márcio Nagano)

A APA Jará está localizada entre a sede do município e o Lago Curumucuri (limites a oeste e leste) e entre as vias de acesso que ligam a cidade de Juruti às comunidades Jangada e Santa Marida do Curumucuri (limites Norte e Sul). O Conselho Gestor da APA, formado por representantes de órgãos públicos municipais, instituições de ensino, pesquisa e extensão, organizações não governamentais, setor produtivo, organizações de classe (produtores, agricultores, pescadores, etc), associações de moradores e outros segmentos (região dos lagos Jará, Tucunaré, Laguinho e Curumucuri), terá mandato de 2 anos; o próximo passo é o desenvolvimento do Plano de Manejo.

De acordo com o Imazon, responsável pelo estudo de viabilidade técnica, a APA Jará traz importantes benefícios ambientais, sociais e econômicos. Entre os quais destacam-se:

- Proteção da biodiversidade, através da contenção do avanço do desmatamento.

- Regulação da temperatura local, através da manutenção de áreas verdes.

- Manutenção do uso dos recursos aquáticos, através da proteção de nascentes, rios e igarapés.

- portunidades de geração de renda, através do turismo de base comunitária e da produção sustentável e comercialização de produtos da agricultura familiar e da natureza, como a bacaba, açaí, castanha, cipós, peixes ornamentais, farinha, entre outros.

- Fomento à educação ambiental.

- Melhoria da qualidade de vida da população, através da criação do espaço para lazer, esportes e contemplação da natureza.

A Alcoa apoia e vem impulsionando iniciativas de conservação em toda a região de Juruti. Além da APA do Jará, a empresa contribuiu para a criação da Reserva Extrativista de Vida Silvestre (Revis) Lago Mole, região considerada berçário da fauna e da flora do município e arredores, e vem incentivando os comunitários a expandirem novos métodos de produção agrícola, através dos sistemas agroflorestais, método baseado em plantio que evita a queima da floresta e permite conservação do solo, produção diversificada e sustentável.

Formação Consulta pública realizada pelo Imazon (Foto: Imazon) Consulta pública realizada pelo Imazon (Foto: Imazon) Formação do Conselho Gestor da APA Jará (Foto: Imazon) Solenidade que oficializou a APA Jará (Foto: Imazon)

Por conta do Valor Cuidar das Pessoas, a empresa alcançou importantes certificações de mercado que atestam sua responsabilidade social em toda a cadeia de produção concretizando seus valões Agir com Integridade e Trabalhar com Excelência.

Aluminium Stewardship Initiative (ASI): programa global de certificação de sustentabilidade abrangente para toda a cadeia de valor do alumínio.

Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM): A Alcoa integra esta organização focada em aprimorar a contribuição da indústria para a sociedade com práticas seguras, justas e sustentáveis.

Reconhecida como classe Gold na EcoVadis de responsabilidade de fornecedores, estamos entre as empresas-líderes em sustentabilidade em nosso setor, confirmando nossa excelência nas práticas ambientais, trabalhistas, comerciais, de ética e direitos humanos.