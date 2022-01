Inovações em dispositivos eletrônicos aumentam segurança e conquistam usuários

Celulares, notebooks e tablets são exemplos de aparelhos eletrônicos que facilitam a vida dos usuários a um toque, tornando-se praticamente indispensáveis no dia a dia. Com 144 lojas físicas no Brasil e uma em Montevideo, no Uruguai, a iPlace oferece uma linha de produtos altamente inovadores com foco em oferecer experiências intuitivas aos clientes.

Vice-presidente da empresa no território brasileiro e no Uruguai, Andrei Seger comenta como a Apple é uma marca estratégica para o negócio. “Temos um portfólio de produtos modernos e tecnológicos, como os iPhones Pro e Max, Apple Watch, MacBook, iPads, além da nossa linha exclusiva e autoral denominada ‘Originais iPlace’, para os dispositivos da Apple”, afirma.

Uso de tecnologias está cada vez mais presente no dia a dia e facilita a rotina de usuários com produtos de bateria de longa duração, entre outros benefícios (Divulgação / iPlace)

De acordo com o gestor, a iPlace apresenta resultados excelentes em toda a linha de produtos da Apple, desde iPhone até Apple Watch e Macbook. “Nossos campeões de vendas na categoria de acessórios da coleção de originais, por exemplo, são os cabos e carregadores para iPhones e iPads”, acrescenta.

O vice-presidente destaca que, para avançar no desafio de ser cada vez mais relevante no ambiente virtual, este ano, a iPlace investe na implementação do programa “BuyBack Online” para as vendas no e-commerce dentro do estado de São Paulo, onde os aparelhos usados são elegíveis, como iPhone, Apple Watch e Android, e valem como parte do pagamento na compra de produtos na iPlace.

“Nas lojas físicas, continuaremos investindo em reformas e expansão de serviços, proporcionando sempre a melhor experiência de compras para os nossos clientes”, afirma Andrei Seger.

