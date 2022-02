Ansiedade: quais os principais fatores que paralisam a rotina das pessoas?

O mundo inteiro recebeu uma avalanche de sentimentos ruins com a pandemia de covid-19, uma doença desconhecida que ocasionou a morte de muitas pessoas, além de sequelas e incertezas. Um contexto propício para a a ansiedade se instalar.

De acordo com o Lennon Santos, treinador de inteligência emocional, o medo é uma das sensações mais primitivas que o ser humano tem e como efeito do sentimento, pode vir a ansiedade. “E hoje estamos vivendo num cenário de muitas incertezas e inseguranças. Isso tudo pode desencadear um desiquilíbrio emocional. O medo da morte, do fracasso, de ser julgado, de perder um amor, de ficar só. Isso tudo leva o indivíduo a um processo de bloqueio emocional que paralisa”, comenta Lennon.

Com treinamentos específicos, o cérebro pode ser condicionado a padrões de abundância (Khoa Võ / Pexels)

O que é importante destacar neste processo é que o cérebro é o órgão mais treinável de todos. E como comanda o corpo, transmite o que se apresenta para ele.

“A gente cria na mente um padrão neural. E existem dois caminhos: um que te leva a escassez, com pensamentos de decepção, frustrações e a atitude é de sobreviver; o outro caminho é o da abundância que te leva a ter pensamento de realizações, prosperidade e crescimento. E quando eu tenho esse último padrão mental, me torno uma pessoa que foca nas oportunidades e não nos fatores negativos da vida”, destaca Lennon.

O podcast Entre Nós apresenta um bate papo interessante sobre o assunto. E o treinador de inteligência emocional, Lennon Santos, mostra que é possível treinar a mente para controlar a ansiedade e conquistar objetivos importantes na vida. Confira.