Anemia: o que é, sintomas e tratamento

A anemia é uma doença caracterizada pela deficiência na concentração da hemoglobina ou na produção de hemácias. Ela pode ser aguda, crônica, adquirida ou hereditária. Geralmente, a anemia surge como consequência de doenças que afetam a medula óssea, são elas: leucemia, linfomas e mieloma múltiplo.

O médico hematologista, João Saraiva, que trabalha há dois anos no Hospital Beneficente Portuguesa, explica que a anemia aguda é causada pela perda expressiva e acelerada de sangue, que pode acontecer em acidentes, cirurgias e sangramentos gastrintestinais. Já a crônica, é provocada por doenças que interferem no processo de formação das células do sangue.

Hematologista João Saraiva destaca que há vários tipos de anemia (Divulgação/Beneficente Portuguesa)

“A hereditária pode ser talassemia e anemia falciforme. E a anemia adquirida ocorre por deficiência nutricional, como na gestação, por deficiência de ferro, carência da vitamina B12 ou de ácido fólico”, acrescenta.

VEJA MAIS

Confira, a seguir os principais sintomas da anemia:

1. Palidez cutânea e nas mucosas;

2. Cansaço;

3. Falta de memória;

4. Tonturas;

5. Sonolência;

6. Dores musculares;

7. Falta de ar;

8. Palpitação no coração;

9. Fraqueza;

10. Taquicardia.

Anemia pode causar taquicardia e fraqueza (Banco de imagens/Freepik)

“A palpitação e taquicardia ocorrem porque o coração é obrigado a bater mais depressa para garantir o fornecimento necessário de oxigênio a todas as células do corpo. A intensidade dos sintomas aumenta com a atividade física”, revela o hematologista.

Como é feito o diagnóstico?

Avaliação clínica e exames laboratoriais de sangue são fundamentais para o diagnosticar a doença. Uma vez constatado o problema, é indispensável determinar sua causa para introduzir o tratamento adequado. Nesse contexto, é preciso investigar a doença com exames complementares.

Você tem algum sintoma de anemia? Saiba mais

O hematologista informa que o tratamento é direcionado conforme a doença de base, ou seja, se a anemia for por deficiência de ferro, o tratamento será com reposição de ferro.

“Caso seja por deficiência de vitamina B12, o tratamento será feito com ela e, se for em decorrência de uma leucemia, em geral, o tratamento é realizado com quimioterapia. O que define o tratamento da anemia é a sua causa”, acrescenta João Saraiva.

Geralmente, manter uma boa alimentação e hábitos de vida saudáveis sempre são indicados para prevenir a anemia, porém também é necessário fazer um check-up médico a cada seis meses para que a doença seja detectada precocemente e tratada. Clique aqui para saber mais.

Serviço:

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa

Urgência e Emergência

Contatos: (91) 3215-4325 / (91) 3215-4414

Unidade Hospital São João de Deus

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 895

Unidade Hospital D. Luiz I

Endereço: Av. Generalíssimo Deodoro, 868

Contato: (91) 3215-4444

Redes Sociais: @beneficenteportuguesaoficial

Site: beneficenteportuguesa.com.br