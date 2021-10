Andar de bicicleta traz benefícios para a saúde e qualidade de vida

O ciclismo é um dos esportes mais procurados por quem busca qualidade de vida. A atividade traz diversos benefícios, seja praticada como hobby, lazer ou meio de transporte no dia a dia. Após passar por um período difícil de saúde física e mental, a turismóloga Joena Santos, encontrou na bicicleta uma grande aliada, que lhe permitiu conhecer novos lugares e viver experiências únicas.

“A bicicleta surgiu como uma válvula de escape pra mim em um momento nada fácil. Aliei a atividade com a vontade de conhecer lugares e sem dúvida consigo avaliar uma grande diferença no bem-estar e qualidade de vida desde que comecei a pedalar", afirma.

Modelos profissionais possuem tecnologias para garantir desempenho e segurança na prática esportiva (Igor Mota / O Liberal)

A ciclista conta que após iniciar a atividade como lazer, foram surgindo curiosidades para outras modalidades no esporte. “O ciclista dificilmente começa pedalando em trilhas. Eu, por exemplo, comecei em passeios de rua com grupos ou lojas. Depois de um tempo bateu a curiosidade de praticar em trilhas. Parti para matar a curiosidade e tenho zero arrependimento”, comenta rindo.

Joena Santos começou a andar de bicicleta como lazer e hoje faz trilhas em diversos lugares do estado (Arquivo pessoal)

Saúde

A prática regular dessa atividade melhora a saúde do usuário em vários aspectos físicos, como a prevenção de diabetes e, psicológicos, na prevenção da depressão. O ciclismo é principalmente uma atividade aeróbica e pode ser realizada por pessoas de todas as idades, como explica a educadora física Josiana Castro.

“Esse esporte, que também é utilizado como hobby, pode ser praticado por pessoas de qualquer idade. É uma atividade bastante procurada e indicada porque permite movimento de pouco impacto nas articulações, sendo ideal para pessoas com problemas de saúde, como de coluna e obesidade, por exemplo. Além disso, promove o alívio do estresse da rotina, o contato com a natureza, socialização, condicionamento físico e emagrecimento e, ainda, contribui para o desaparecimento de diversas doenças patológicas”, explica Josiana.

Educadora física Josiana Castro explica que o ciclismo é uma atividade de baixo imapcto e por isso pode ser indicada em todas as faixas etárias (Arquivo pessoal)

Para Joena, a saúde melhorou em todos os sentidos. “Percebi uma melhora 100% na minha saúde. Melhorei fisicamente, diminui meu peso, não fico mais cansada, tenho disposição. Além disso, comecei a ver o mundo com mais leveza, a observar o simples. A gente conhece muita gente na bike e nos lugares por onde passamos somos recebidos de uma forma incrível”, detalha a ciclista.

Magazan possui o mix mais variado de bicicletas e acessórios para a prática da atividade (Igor Mota / O Liberal)

Mercado

Todo esse crescimento na busca por qualidade de vida por meio da bicicleta fez a indústria do ciclismo se modernizar. Hoje é possível encontrar bicicletas desde as mais simples até as que têm tecnologia de freio ABS. Outro avanço foi nos pneus e bancos que são feitos para cada tipo de modalidade que o usuário pratique. Todos os modelos, desde infantis até adulto e profissional, podem ser encontrados nas lojas do Magazan, do grupo Líder, que possui o maior e mais completo mix na capital paraense, incluindo acessórios para a prática da atividade.