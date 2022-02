Amigo dos animais: saiba qual é o perfil do médico veterinário

O fascínio e apego pelos animais são atributos que surgem na vida de quase todas as crianças. Com o passar dos anos e o amadurecimento, até falam que “vão ser veterinárias quando crescerem” e algumas transformam o sonho em profissão.

“Essas geralmente são as crianças ‘teimosas’, ou melhor, que sabem o que querem desde cedo e têm a empatia com os animais como ponto central da sua personalidade”, afirma a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Escola Superior da Amazônia (Esamaz), Adriana Soeiro Alves.

A paixão pelos bichos desde cedo é uma qualidade natural entre as pessoas que buscam essa carreira. Na faculdade, outros fatores se tornam importantes para o estudante se destacar. Além das habilidades que devem ser comuns em qualquer profissão, como responsabilidade, dedicação e prestatividade, a coordenadora do curso explica que os alunos devem “desenvolver a paixão” para se tornarem éticos e competentes. “O profissional deve exercitar a sua capacidade decisória para indicar tratamentos e alternativas, e principalmente ter sensibilidade para lidar com as suas emoções e as dos tutores nas situações mais difíceis”, afirma.

O curso da Esamaz, criado em 2018, terá a primeira turma formada em 2023, já com vários campos de atuação em vista. “A medicina veterinária oferece muitas possibilidades, tanto no cuidado dos animais quanto na garantia da saúde pública, por exemplo”, conta Adriana Alves.

A coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Esamaz, Adriana Alves, afirma que para ganhar destaque o profissional deve escolher um foco desde o início da carreira (Arquivo Pessoal)

A área de clínica e cirurgia de animais domésticos é a escolhida por cerca de 90% dos recém-formados, segundo a coordenadora. Entretanto, o profissional pode trabalhar também com animais de grande porte e de produção, com animais selvagens, além de atuar em inspeções sanitárias, perícias, auditorias e no setor da educação.

Dicas de sucesso

Diante de tantas possibilidades, qual será o melhor caminho para ter êxito após a formação? Para Adriana, é “escolher um foco e se especializar, pois quanto mais capacitado é o profissional, mais destaque ele ganha”.

Além de ficar atento às novidades da sua área de atuação, é fundamental acompanhar as tendências e investir em divulgação nos meios em que seu público-alvo está. “Uma boa ideia é explorar as redes sociais e a internet, se especializando no seu nicho e produzindo conteúdo relevante a partir disso”, finaliza.

