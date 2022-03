Check-up em um único dia: facilidade é oferecida pelo Amaral Costa Medicina Diagnóstica

O trabalho, o dia a dia atribulado e a falta de tempo são fatores que, ano após ano, distanciam as pessoas do compromisso de acompanhar sua saúde rotineiramente.

Com a pandemia da covid-19 e o medo de frequentar hospitais devido à transmissão do coronavírus, essa realidade se agravou. Para oferecer uma alternativa àqueles que querem o acompanhamento de saúde, mas não têm muito tempo disponível, o Amaral Costa Medicina Diagnóstica lançou o Serviço Check-up, que estará disponível a partir de abril, onde o cliente realiza uma série de avaliações médicas e exames em um só dia, conforme sua faixa etária.

A médica e coordenadora do serviço, Dra. Selma Andrade, explica como funciona. “O paciente realiza o agendamento da avaliação médica e antes desta data ele recebe um questionário onde vai relatar possíveis sintomas, queixas, hábitos de saúde, medicações que toma, histórico familiar, entre outras informações. Tendo como base estas respostas e a faixa etária do cliente, o check-up é agendado com profissionais específicos”, conta ela.

Conforme o perfil e a necessidade do cliente, o check-up consiste em avaliações com uma equipe multiprofissional, podendo ser composta por diversas especialidades médicas (urologista, ginecologista, cardiologista, dermatologista), nutricionista, fonoaudiólogo e também na realização de exames laboratoriais e de imagem.

“Depois de alguns dias, o cliente tem o retorno marcado com o clínico geral para que possa conhecer os resultados dos exames e receber encaminhamentos que sejam necessários”, completa a Dra. Selma.

O Check-up Amaral Costa está disponível com agendamento prévio e nas modalidades executiva, para clientes particulares, e corporativo, nas quais as empresas que desejam que seus gestores façam esse acompanhamento de saúde podem contratar o serviço, que está disponível em seis grupos: Mulheres de 18 a 39 anos, de 40 a 59 anos e + de 60 anos e Homens de 18 a 39 anos, de 40 a 59 anos e + de 60 anos.

“Esse serviço estará disponível a partir de abril", conclui a Dra. Selma Andrade.

O Check-up Amaral Costa funciona na unidade matriz, na Rua Antônio Barreto, nº 325.

