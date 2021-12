Alunos realizam atividades em alusão aos 90 anos do Colégio Santa Rosa

Para celebrar os seus 90 anos de fundação, o Colégio Santa Rosa realiza, desde maio deste ano, diversas ações envolvendo alunos e professores. Este mês, a programação em alusão ao Jubileu da instituição tem como atividade: “E o voo continua em 90 anos de história!”, protagonizada pelos alunos do Colégio.

O objetivo é representar a bagagem de conhecimentos que o estudante levará para a sua vida, a partir da experiência como aluno do Colégio Santa Rosa. De acordo com a supervisora pedagógica, Mônica Wanderley, que trabalha há seis anos na instituição, o projeto propôs aos alunos a produção de textos, cartazes, vídeos e passaportes, todos evidenciando a chegada dos 90 anos do colégio.

Atividade representa a bagagem de conhecimentos que os estudantes adquirem no Santa Rosa (Divulgação/ Santa Rosa)

“A partir da experiência pessoal, aliada aos seus talentos e dons, o aluno deve transmitir a ideia do que é possível fazer desde já, como estudante e ser humano amado por Deus, partindo do Colégio Santa Rosa para a vida em sociedade. Essa produção utiliza como base as instruções trabalhadas durante as aulas de língua portuguesa”, explica a profissional.

Ação conta com a produção de passaportes, cartazes e vídeos, simbolizando o cargo e a missão que o educando cumpre rumo aos 90 anos do Colégio (Divulgação/ Santa Rosa)

Equipe engajada

A supervisora pedagógica comenta que todo o corpo docente do Santa Rosa abraçou o tema da ação. “A equipe de linguagem trabalhou com a produção de textos, imagens, passaportes (fictícios), tudo em alusão aos 90 anos”, ressalta.

Para a profissional, é gratificante fazer parte do Colégio que traz tantas memórias afetivas. “O Santa Rosa faz parte da história da minha família, pois mãe, tias e primos estudaram aqui. E hoje também fazer parte, como profissional da instituição, só me enche de orgulho”, acrescenta Mônica Wanderley.

Para a supervisora pedagógica do Santa Rosa, Mônica Wanderley, é gratificante fazer parte da instituição (Divulgação/ Santa Rosa)

Programação do Jubileu

Prestes a completar 90 anos de fundação, o Santa Rosa celebra a data com nove ações, uma a cada mês, até o aniversário do colégio e convida pais e alunos a conhecerem a instituição, que alia tradição ao mesmo tempo em que acompanha as evoluções tecnológicas. Desde maio até o dia 15 de janeiro de 2022, a comunidade técnica, docente e estudantil está em contagem regressiva.

