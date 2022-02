Alunos de curso Técnico em Informática arrecadam equipamentos em projeto de inclusão digital

A inclusão digital é importante para a democratização do acesso às novas tecnologias, tornando-as ao alcance de todos, principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para que esse processo aconteça, é necessário ter bons dispositivos eletrônicos e internet entre outros aspectos.

Em Belém, os alunos do curso Técnico em Informática do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) arrecadam doações de lixo eletrônico. A destinação é o projeto “PC Solidário”, criado pelos alunos dentro da proposta pedagógica do Senac, de articular os conhecimentos e técnicas desenvolvidos ao longo do curso em uma atividade que envolva aspectos do perfil profissional, empreendedorismo, sustentabilidade e cidadania.

A iniciativa tem a finalidade de montar computadores e notebooks, utilizando materiais tecnológicos descartados. Os dispositivos, depois de recuperados e transformados, são entregues em doação para comunidades de baixa renda, promovendo a inclusão digital.

Mateus Rezende faz parte do "PC Solidário" e garante que o diferencial do projeto é o empenho dos envolvidos (Arquivo pessoal)

O aluno Mateus Rezende Holanda participa do projeto e destaca que o diferencial é a dedicação do corpo discente, que foi divido em quatro equipes com cinco pessoas, em que cada grupo tem responsabilidades, como divulgação nas redes sociais, triagem e coleta de materiais.

“A equipe da triagem avalia o material e encontra um destino adequado. Desta maneira, ele é enviado para a manutenção, onde nós mesmos fazemos a montagem dos computadores, que serão enviados para alguma comunidade carente”, explica.

O aluno está recolhendo material eletrônico doado para recuperação no projeto, em um momento de coleta agendada em domicílio (Divulgação/Senac)

Solidariedade

Em 2021, foram arrecadados centenas de equipamentos, resultando na doação de 20 computadores para quatro comunidades de capital paraense, entre elas, a Associação dos Moradores da Vila da Barca (AMVB).

Alunos do Senac utilizam materiais tecnológicos descartados para montar computadores e notebooks (Divulgação/Senac)

O “PC Solidário” é realizado por 20 alunos e a instrutora do curso Técnico em Informática , dentro da metodologia pedagógica do Senac. O programa está em sua segunda edição e recebe os seguintes dispositivos: computador; notebook; monitor; teclado; mouse; webcam; processador; memória; cooler; fonte; estabilizador; nobreak; celular; televisor; filtro de linha; cabos e parafusos.

O posto de coleta funciona na recepção do Centro de Educação Profissional Papaléo, localizada na Rua Aristides Lobo, em Belém. Os equipamentos podem ser doados das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Alunos do Espaço Criativo e Cultural Gueto Hub também recebem doações de computadores e notebooks (Divulgação/Senac)

Sustentabilidade

Ainda de acordo com Mateus Rezende, a iniciativa une aprendizado à promoção da sustentabilidade, preservação do meio ambiente e inclusão social.

“O intuito do projeto é conscientizar as pessoas dos malefícios do lixo eletrônico, incentivar a reciclagem e a doação dos mesmos. Muitos desses equipamentos que foram doados nós conseguimos reaproveitar e montar computadores para realizar a inclusão digital”, ressalta.

O “PC Solidário” também faz agendamento para coleta externa em empresas e residências, por meio dos contatos (91) 98127-7840 ou (91) 98472-4793 (WhatsApp). Também é possível acompanhar as ações de coleta pelas redes sociais @pcsolidario. Para saber mais sobre os serviços do Senac, clique aqui.