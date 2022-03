Alimentação saudável realmente ajuda no aumento da imunidade? Entenda

O que você come influencia sua saúde. Essa afirmação tem fácil comprovação e pode ser exemplificada de muitos modos. A ingestão frequente de comidas industrializadas, com excesso de sódio ou gordura favorece a obesidade e o aparecimento de doenças cardiovasculares.

O lado bom é que o inverso também ocorre. A adoção de alimentação balanceada tem papel fundamental no corpo humano, como explica a nutricionista Tayana Aleixo. “Os hábitos alimentares têm grande influência na resposta imunológica do organismo. Existem nutrientes essenciais para o funcionamento do sistema imune, como as vitaminas D, C, A, E, B6, B9, os minerais zinco, selênio, magnésio e ferro, alguns aminoácidos e ômega 3”, afirma.

Tayana Aleixo explica que o consumo de alimentos saudáveis ajuda na produção de anticorpos (Arquivo Pessoal)

Qual alimento comer?

Se é possível fortalecer o sistema imunológico por meio da alimentação, quais os grupos de alimentos são os mais saudáveis? Segundo a nutricionista do Centro Universitário Fibra, as opções são muitas e incluem: frutas, hortaliças, feijões, grãos, ovos, peixes, castanhas e sementes. Entre os probióticos, alimentos com microrganismos benéficos, estão o iogurte, kefir e vegetais fermentados. Por fim, os produtos apícolas, como mel e própolis.

Os nutrientes presentes nesses alimentos podem ajudar no fortalecimento das células imunológicas, ao contribuir para a produção de anticorpos. Mas, aliada à boa alimentação, outros hábitos são fundamentais, como a prática de exercício físico, o controle do estresse e a manutenção regular do sono.

Quais alimentos evitar?

Para Tayana Aleixo, nutricionista da Fibra, o consumo de alguns alimentos deve ser evitado, na medida do possível. “Os alimentos ultraprocessados têm aditivos como corantes, conservantes e outros que são extremamente prejudiciais à saúde. Então, o ideal é evitar consumir produtos como sucos de caixa, refrigerantes, embutidos, salgadinhos, biscoitos e nuggets”, recomenda.

Orientação profissional

Manter uma dieta balanceada e saudável pode ficar mais fácil se contar com o apoio de um profissional. “O nutricionista é a pessoa mais capacitada para a prescrição de dietas, tanto do ponto de vista quantitativo, como do qualitativo, considerando todas as particularidades do indivíduo, físicas, emocionais e sociais”, afirma Tayana Aleixo.

A profissional do Centro Universitário Fibra orienta o procedimento básico no atendimento de pacientes que buscam fortalecer o sistema imunológico. “Primeiramente, investigamos os fatores que estão dificultando a resposta imunológica. Posteriormente, propomos um ajuste na alimentação, com o objetivo de equilibrar os nutrientes importantes para o sistema imune”, diz Tayana Aleixo.

