Alcoa desenvolve projeto pioneiro de sustentabilidade empresarial em Juruti

Cada vez mais as empresas são avaliadas por suas ações em respeito ao desenvolvimento sustentável, à promoção da diversidade de gênero e etnias, redução da desigualdade social, geração de emprego e conservação do meio ambiente. Em Juruti, no Oeste do Pará, a Alcoa já nasceu com esta visão corporativa e evolui impulsionando os fornecedores locais, promovendo o desenvolvimento compartilhado.

Fundamentada em seus três valores - Agir com Integridade, Trabalhar com Excelência e Cuidar das Pessoas - a Alcoa busca estimular uma nova cultura organizacional.

(Divulgação)

“A visão da Alcoa é a de que o indicador econômico, como a renda gerada com as compras , impulsione, também, o valor social, contribuindo com a capacitação, geração de empregos, segurança no trabalho; resulte em valor ambiental, como a gestão de resíduos sólidos e prevenção de incidentes ambientais; e garanta a responsabilidade ética, com o respeito aos direitos humanos, combate ao trabalho infantil e incentivo à diversidade”, explica o gerente de Compras da Alcoa em Juruti, Naum Pinheiro.

Desde que se instalou em Juruti, há 11 anos, a Alcoa prioriza a rede de negócios locais, que movimenta e fortalece a economia de todo o Baixo e Médio Amazonas, contando com a parceria da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), por meio da REDES – Inovação e Sustentabilidade Econômica, e as associações comerciais e empresariais de Juruti (ACEJ) e Santarém (ACES). 57% das compras realizadas pela Alcoa ao longo de sua trajetória de operações em Juruti foram realizadas no Estado do Pará.

(Divulgação)

A iniciativa está alinhada com a estratégia global da Alcoa, que mantém suas operações certificadas segundo os critérios do conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), Aluminium Stewardship Initiative (ASI) e EcoVadis - programa de relacionamento com fornecedores. Juntas, as certificações reconhecem que a empresa dispõe de práticas de integridade, excelência socioambiental e sustentabilidade.