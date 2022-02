Açúcar: como buscar o equilíbrio e diminuir o consumo

O consumo excessivo de açúcar pode causar diversos problemas de saúde: diabetes, colesterol alto, obesidade, pressão alta, acne e mais outros prejuízos que podem e devem ser evitados.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que, no máximo, 10% das calorias diárias devem vir do consumo de açúcar. Isso significa a ingestão de cerca de 25g de açúcar por dia, ou seja, uma colher de sopa cheia. Para se ter uma ideia, ao tomar uma lata de refrigerante de 350ml, o indivíduo já consumiu 38g de açúcar e superou o limite diário.

Mas, de acordo com a nutricionista Rafaela Dias, o açúcar não precisa ser considerado um vilão e o ideal é encontrar o equilíbrio. “Na hora de escolher, você pode optar pelo açúcar mascavo, demerara, de coco, que são opções não refinadas. Lembrando que açúcar é açúcar, continua tendo calorias, então devemos ter equilíbrio ao usar”, frisa.

Segundo a nutricionista Rafaela Dias, as opções não refinadas de açúcar substituem o produto em sua função sem tantos prejuízos ao organismo (Arquivo Pessoal)

Para quem está disposto a começar uma vida mais saudável, também existe a opção de substituir o açúcar refinado pelo adoçante. “Principalmente para quem tem diabetes ou resistência à insulina, o ideal é que sejam os adoçantes naturais, como stévia e xilitol”, ressalta Rafaela.

Aos amantes de doces, calma! Não precisa ser tão radical e deixar de comer tudo que tem açúcar. Siga as orientações da nutricionista e “escolha alimentos com doce natural, como as frutas in natura e frutas secas. Hoje, com o mercado variado, é possível sempre ter opções mais saudáveis, seja para preparar ou consumir fora de casa. E claro, se for comer doces, que seja em porções menores”.

As frutas têm nutrientes e saciam a vontade do doce (Banco de imagem/Pexels)

