AçãoBrasil Investimentos terá espaço conceito para atendimento, lazer e negócios em Belém

De olho nas oportunidades para 2022, a AçãoBrasil Investimentos se prepara para inaugurar uma nova sede no mês de novembro para oferecer serviços e ainda mais conforto aos clientes. O escritório conceito está distribuído em uma área de 600m², com ambientes para atendimento, lazer e negócios.

Credenciada à XP Investimentos, a AçãoBrasil é pioneira na região Norte, com 11 anos de experiência em assessoria de investimentos, e vem expandindo seu atendimento para o interior do Pará, para outras capitais do País, como o Rio de Janeiro, e no exterior, como Nova Iorque. A nova sede visará atender o crescimento do mercado financeiro, com maior espaço para assessoria, além de contribuir com mais educação financeira em auditório particular, e por fim, ainda oferecer um ambiente de lazer, propício à geração de negócios.

Com equipe experiente de assessores, a AçãoBrasil se destaca no mercado, auxiliando investidores a realizarem seus sonhos (Divulgação / AçãoBrasil)

“A nova sede combinará várias opções de atendimento exclusivo para montagem ou atualização de carteira de investimentos. Haverá também uma cafeteria de alto padrão no térreo, além de um bistrô no terraço. Tudo isso para proporcionar lazer e boas rodadas de conversas aprazíveis entre os clientes. Por fim, um auditório estará disponível para cursos e palestras sobre educação financeira", detalha a sócia-diretora Marcely Marçal.

Marcely Marçal, sócia-diretora da AçãoBrasil destaca que o novo espaço de investimentos reunirá conforto, lazer e sofisticação (Divulgação / AçãoBrasil)

A inauguração da nova sede da AçãoBrasil está prevista para a segunda quinzena de novembro, quando será realizado o TalkShow de Investimentos e Negócios, com o tema "As oportunidades de investimentos para 2022", e contará com a participação da diretoria da XP, de autoridades locais e, como principais convidados, os clientes AçãoBrasil.

PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO

Márcio Baena, diretor da AçãoBrasil Investimentos, avalia o cenário econômico atual e pondera sobre as expectativas para o novo ano que se aproxima. “O desarranjo gerado pela pandemia afetou o mundo com inflação após os governos ‘imprimirem dinheiro’ para estimular as economias e isso já fez os juros básicos subirem. Entraremos em 2022 com juros do Governo entre 8,25% e 9,25%, o que faz o crédito nos bancos ficarem acima deste patamar e frear o consumo, os novos negócios e aumentar a dívida das empresas. Estes fatores podem limitar a alta da Bolsa de Valores", pondera o diretor.

Márcio Baena, sócio-diretor da AçãoBrasil Investimentos afirma que a renda fixa atrelada a inflação já passou de 14% de rendimentos nos últimos 12 meses (Divulgação / AçãoBrasil)

No ambiente doméstico, as eleições presidenciais e estaduais devem gerar gastos públicos e a indefinição faz o mercado buscar um ponto de equilíbrio, para ficar em compasso de espera até os resultados do pleito.

“Investidores aproveitam para comprar novas ações na queda e criar proteções. Já no campo da Renda Fixa, os bancos ofertam produtos prefixados, com rendimento em torno de 13% ao ano, o que possibilita investimentos com previsibilidade e segurança", avalia Márcio.

Analistas mais otimistas esperam que a inflação estabilize e volte a meta do Governo (cerca de 6% ao ano em 2022). Já os mais pessimistas enxergam a inflação na casa de 8%, no período.

Considerando o atual cenário, o diretor elenca oportunidades de investimentos nos próximos meses, conforme a casa de análise da XP. “Por conta da inflação inflação, investir no Tesouro IPCA pode ser uma opção para quem pensa em aposentadoria ou médio prazo. O investidor estará protegido da inflação e, caso opte por não levar o investimento até o seu vencimento, poderá vender o título no mercado secundário com ágio, em cenários propícios como, por exemplo, a queda dos juros básicos", ilustra Márcio Baena.

Nova sede, situada no bairro do Umarizal, terá auditório para cursos e palestra de educação financeira (Divulgação / AçãoBrasil)

Os fundos de Renda Fixa com crédito privado devem seguir ganhando o CDI + 2% em média, configurando como boas ferramentas de acumulação e reserva de emergência com resgate rápido. Já na Bolsa de Valores, a tendência é um ano volátil em função do período eleitoral.

“É possível criar proteção para investimentos em ações com operações estruturadas. Funciona assim: a mesa de operações das corretoras estruturam uma proteção de ações, por um prazo de duração determinado para oferecer um ganho fixo, conforme limite de oscilação de mercado. É uma forma de investir em ações com maior previsibilidade e segurança”, detalha o diretor.

Baena salienta que as informações acima não são recomendações e rentabilidade passada, não é garantia de retorno futuro. "A melhor dica que podemos dar é evite a ‘automedicação’ no mercado financeiro, isso pode ruir sua aposentadoria. Procure sempre profissionais habilitados para uma assessoria”, recomenda.

