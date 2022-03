Cozinha: Veja como fazer mudanças para tornar o ambiente agradável

A cozinha é o coração da casa. É de onde bate aquele cheirinho gostoso de comida, o ambiente ideal para um bate papo matinal com a família. E em festas e reuniões com amigos, quase sempre todos passam por lá, seja para pegar uma bebida na geladeira ou uns petiscos nos armários.

Marcos Nascimento, arquiteto e consultor do projeto Casa Completa Oplima, vai dar dicas de como fazer pequenas alterações que vão refletir em melhorias significativas para este ambiente.

“A proposta é mudar sem ter que quebrar nada, só fazendo pequenas adequações. Então as linhas de torneiras, pias e materiais de acabamentos são opções simples e rápidas de substituir. Tem cubas individuais ou conjugadas, de diversos tamanhos e formas, conforme gosto e necessidade de cada um. As de aço inox são as mais procuradas, por serem de fácil manutenção. Têm também as de louça, que dão um certo charme na cozinha estilo fazenda - muito em alta hoje na decoração”, destacou Marcos.

Com a pandemia, as pessoas descobriram a cozinha e começaram a passar mais tempo no ambiente: entre uma e três horas diárias. Além do tempo, aumentou também a atenção com armazenamento e condicionamento de produtos como: frutas, verduras, perecíveis em geral.

Marcos lembra que os organizadores são ótimas opções para ajudar nesse aspecto. “Todo cuidado no armazenamento desses itens é importante. Temos que ter critérios e criatividade para condicioná-los. A Oplima tem recipientes para armazenagem em geladeiras, de vários tamanhos, o que facilita muito. E o mesmo também para armários. Esses itens são certificados para esse tipo de uso, tanto é que tem item com lacre de segurança para que o produto fique seguramente condicionado”, comenta.

Arquiteto Marcos Nascimento (André Oliveira / O Liberal)

E para quem ama bancar de chef e sente prazer em cozinhar, “a loja tem uma variedade incrível de louças. Os modelos são variados conforme gosto de cada um. As coloridas dão personalidade na cozinha e tornam o ambiente mais divertido. Pode usar a criatividade pra montar seus jogos”, sugere o arquiteto.

