7 materiais usados na faculdade de Odontologia que você precisa conhecer

Os alunos do curso de Odontologia têm contato com o dia a dia da profissão desde os primeiros semestres da graduação, através de aulas práticas. A lista fornecida pela faculdade é o ponto de partida para uma pesquisa entre várias marcas e tipos de materiais, mas alguns deles são padrão no início da carreira.

Veja a seguir 7 ferramentas que fazem parte da rotina do dentista no consultório:

1 - Kit acadêmico alta rotação PB: composto por micromotor com spray, contra ângulo PB com peça reta. É utilizado nos primeiros procedimentos de limpeza, profilaxia, procedimento clínico de reabilitação, desgaste para fazer abertura e restauração de cavidades, tratamento e polimento de dentes, aparelhos, próteses e mais outros serviços da odontologia.

2 - Kit clínico: é composto pelo espelho nº 5 com cabo (utilizado em consultas de rotina), o espelho para o dentista visualizar todo interior da boca do paciente, a pinça clínica e a sonda exploradora nº 5, utilizada para detectar a presença de cáries ou outras complicações como sensibilidade nos dentes.

3 - Colher de dentina: quando uma cárie é localizada, a colher de dentina pode ser utilizada para retirar a parte amolecida do dente cariado.

4 - Brocas: são utilizadas remover as lesões cariosas e preparar a cavidade para receber uma restauração.

5 - Hollemback: utilizado para fazer a inserção de um material pastoso, como resinas, na cavidade deixada após a remoção da lesão.

6 - Carpule: seringa utilizada para auxiliar na aplicação da anestesia.

7 - Fórceps: tem aparência de um alicate e cada tipo é utilizado para remover um tipo de dente.

Como são materiais que devem acompanhar o profissional durante muito tempo, antes da compra é preciso avaliar com cuidado fatores como qualidade, procedência da marca e suporte técnico.

