5 dicas para economizar combustível

Após sucessivos aumentos nos últimos meses, o preço da gasolina vem pesando no bolso dos brasileiros e também reflete na disparada dos alimentos e serviços, como corridas de táxi e por aplicativo.

Para os condutores que não podem ou não querem diminuir a frequência do uso do carro, a boa notícia é que algumas atitudes simples podem ajudar a reduzir o consumo de combustível no dia a dia.

Confira a seguir uma lista de dicas para economizar ao volante.

1. Calibre os pneus

Ao manter os pneus rodando com a calibragem correta, o condutor diminui o arrasto do veículo e, com isso, aumenta a eficiência no uso de combustível. Isso porque a cada 3 psi (libras por polegada quadrada) de pressão a menos nos pneus, o aumento do consumo é de, em média, 2%. Logo, é bom ficar atento à calibragem e atender à recomendação do fabricante, fazendo uma revisão neste quesito a cada 15 dias.

2. Faça manutenções preventivas

O consumo de combustível do veículo está diretamente ligado à eficiência do motor, entre outros fatores. Por isso é importante fazer manutenções preventivas para que pequenos problemas não se tornem grandes dores de cabeça e que, a longo prazo, também possam fazer o consumo do automóvel aumentar. Além de economizar neste item, as manutenções ainda ajudam a prolongar a vida útil dos componentes do carro.

3. Mantenha a rotação adequada

Além de reduzir o desperdício de combustível, dirigir com a rotação certa também evita desgastes desnecessários nos pneus e na embreagem. Por isso, ao dirigir é preciso ficar atento ao momento certo de trocar de marchas e não exagerar na aceleração.

Para ter um melhor desempenho do veículo, a sugestão é manter a aceleração suave e a rotação de torque máximo.

4. Pratique a direção defensiva

Além de contribuir para um trânsito seguro para motoristas e pedestres, a direção defensiva traz outros benefícios, como menor desgaste do carro, aumento da vida útil das peças e redução do consumo de combustível.

Ao dirigir com calma e atenção, o motorista evita acelerações desnecessárias e freadas bruscas, que acabam forçando os pneus e o motor. Essa sucessão de freios e acelerações, comuns para muitos condutores, aumenta o consumo de combustível e o risco de acidentes.

5. Evite usar o ponto morto

Todo motorista já ouviu pelo menos uma vez na vida que usar o ponto morto enquanto estiver parado no sinal vermelho é uma forma de economizar combustível. Isso é um mito, e tal hábito pode trazer riscos ao motorista, pois acarreta na diminuição da ação dos freios com o passar do tempo.

Já andar com o veículo em ponto morto em alguns trechos, certamente irá cortar a injeção de combustível, mas não é uma atitude recomendada por questões de segurança.

Em engarrafamentos, quando perceber que o carro ficará parado por 2 ou 3 minutos, o ideal é desligar o motor. Assim, é possível poupar a gasolina que antes gastaria em ponto morto.

