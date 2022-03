3 dicas para melhorar a iluminação do seu cantinho de home office

Os escritórios em casa caíram no gosto das pessoas com o advento do trabalho remoto. Para que esse espaço não fique apenas como um cantinho improvisado, separamos três dicas de iluminação para oferecer mais conforto visual durante as atividades.

E para ajudar nessas orientações, o arquiteto Marcos Nascimento, consultor do projeto Casa Completa Oplima, foi até a loja para indicar as melhores opções de luminárias e pendentes, e de preferência, sem precisar quebrar nada na casa.

Dica 1: Aproveite a luz natural



Se houver possibilidade de montar o espaço para trabalho próximo de uma janela, já é um ponto positivo por ganhar a luz natural e a artificial seria um reforço, como uma luminária de mesa. “Tem também as luminárias de pé que ajudam a direcionar a luz para várias posições, criando um foco concentrado aonde você quiser. Essa opção é interessante porque não ocupa espaço na mesa e você ganha mais área de trabalho. E claro, basta ter um ponto de luz próximo da bancada”, destaca Marcos.

Dica 2: Observe a rede elétrica disponível no teto

Se o espaço de trabalho não tem tomadas próximas e não se quer quebrar a parede para fazer isso, uma boa ideia é aproveitar a fiação existente no forro para colocar um pendente. Segundo o arquiteto Marcos, a altura ideal entre a mesa e a luminária é de 75cm. “Você pode escolher uma luminária estilo calha ou mesmo um ponto de luz. A melhor escolha, neste caso, é optar por uma LED branca, que além de clarear mais o espaço de trabalho, contribui para não esquentar o ambiente por não emitirem raios ultravioletas e, consomem menos energia", orienta.

A Oplima tem uma variedade de luminárias disponíveis para cada tipo de ambiente (André Oliveira / O Liberal)

Dica 3: Distribua a luz para pontos distintos

Esteticamente não cabe uma luminária pendurada no seu cantinho de home office? Então aposte em pontos de luz, os spots, embutidos no forro. “Esse tipo de luminária é interessante porque além de contribuir com a iluminação, também valoriza o ambiente. Você pode direcionar a luz para a sua bancada de trabalho ou para algum ponto específico, como um quadro na parede, que pode ser o seu quadro de tarefas, por exemplo”, sugere o arquiteto.

Marcos Nascimento é arquiteto e consultor do projeto Casa Completa Oplima (André Oliveira / O Liberal)

Agora é só escolher a opção mais adequada para melhorar a iluminação do seu home office e dar uma passadinha na Oplima para escolher a luminária que mais combina com o seu ambiente.