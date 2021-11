SICOOB COIMPPA completa 27 anos

“Constituída em 23 de novembro de 1994, neste Estatuto Social designada simplesmente de Cooperativa, é instituição financeira não bancária, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, de pessoas, de natureza simples e sem fins lucrativos”.

Há 27 anos, 55 membros, servidoras e servidores do Ministério Público do Estado do Pará, engajados em um projeto visionário do seu primeiro Presidente, José Melo da Rocha, fundavam uma das maiores instituições financeiras cooperativistas da Região Norte, a SICOOB COIMPPA, atualmente com mais de 3.000 pessoas e cento e quatro milhões de reais em ativos, em franco crescimento e com livre admissão de qualquer pessoa disposta a cooperar pela redução da desigualdade.

De cada 10 reais de juros de empréstimos pagos, a pessoa associada recebeu 1 real de volta da SICOOB COIMPPA, em 2020

Criada e mantida por pessoas físicas e jurídicas, a SICOOB COIMPPA tem o propósito de “conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade”, sem finalidade lucrativa, rigidamente supervisionada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, dispondo das mesmas garantias apresentadas pelos bancos, integrando o SICOOB (Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil), o 47º maior grupo empresarial do Brasil.

Judas Tadeu Brasil, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coimppa (Divulgação / Sicoob Coimppa)

Diferentemente das instituições financeiras com finalidade lucrativa, a SICOOB COIMPPA, após a Assembleia-Geral das pessoas associadas, em abril de cada ano devolve àquelas que operaram com ela as sobras, o valor excedente pago pela pessoa associada apurado após a dedução das despesas e dos fundos de reinvestimento da receita obtida ao longo do ano.

Até outubro de 2021, a SICOOB COIMPPA economizou para suas associadas 448 mil reais em tarifas não cobradas para TED´s e DOC´s em meio digital.

Em 2020, foram 2,8 milhões de reais devolvidos às associadas que usaram seus serviços. Sonho? Já foi um dia. Hoje, é realidade. Venha fazer parte da materialização de novos sonhos. Venha escrever conosco uma realidade mais justa e sustentável. Venha celebrar conosco um mundo mais justo, mais próspero. Um mundo cooperativo.

Quer saber mais, acesse as mídias digitais da SICOOB COIMPPA.

Faça para parte

SICOOB COIMPPA: 91 3342-8821 / @sicoobcoimppa