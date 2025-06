Projeto do Emaús garante a jovens de Belém vaga inédita na Olimpíada Brasileira de Robótica

Pela primeira vez, adolescentes atendidos pelo Movimento República de Emaús, em Belém, vão participar da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR). O evento acontece no dia 28 de agosto, no Instituto Federal do Pará (IFPA), e representa um marco para o projeto social, que há mais de cinco décadas promove a inclusão educacional na capital paraense.

Os quatro representantes têm entre 16 e 17 anos, são moradores de periferias de Belém e enfrentaram uma série de desafios até chegar à competição. A equipe, formada por duas meninas e dois meninos, vai disputar a categoria “Trânsito”, que exige a construção e programação de robôs capazes de percorrer trajetos com obstáculos e desafios técnicos.

Segundo o professor Reginaldo Nunes, responsável pelo preparo dos jovens, a participação é um exemplo de superação. “São alunos que nunca tiveram contato com cursos de tecnologia avançada ou eventos desse tipo. Agora, eles estão chegando a espaços onde antes só se via quem tinha recursos financeiros. Isso é representatividade e empoderamento da periferia por meio do conhecimento”, afirma.

Equipamentos reaproveitados e apoio voluntário

A preparação dos estudantes tem contado com apoio de voluntários do IFPA e com recursos limitados. A maioria dos equipamentos usados pelos jovens foi recondicionada nos cursos de informática do próprio Emaús, que há 15 anos mantém o Centro de Inclusão Digital (CID), responsável por capacitar mais de 4 mil jovens em informática básica, avançada e manutenção de computadores.

Desde 2018, o projeto funciona sem apoio financeiro governamental, mantendo-se por meio de parcerias, editais e ações como a Grande Coleta de Emaús, que este ano será realizada no dia 29 de junho. Nessa campanha, a comunidade pode doar materiais como roupas, móveis e equipamentos eletrônicos, que ajudam a financiar os cursos gratuitos da instituição.

Da formação social à robótica

A participação na OBR é resultado direto de um esforço contínuo para ampliar as oportunidades educacionais dos jovens atendidos pelo movimento. O projeto busca fortalecer parcerias com instituições de ensino superior, como o IFPA, e estimular o interesse dos alunos por tecnologia e inovação.

Para os educadores, o resultado já é motivo de orgulho. “A etapa estadual já é uma grande conquista. Mas o sonho dos alunos vai além: quem sabe, um dia, chegar à fase nacional ou até mesmo a uma competição internacional”, comenta Reginaldo.

Como ajudar o Movimento República de Emaús

O Movimento de Emaús recebe doações para manter seus projetos sociais e educacionais em Belém. Confira como contribuir:

Doe equipamentos de informática, mesmo que estejam sem funcionamento.

Participe da Grande Coleta de Emaús, que acontece no dia 29 de junho.

Torne-se um Sócio Solidário e contribua financeiramente com os cursos e ações sociais.

Divulgue a causa e ajude a conectar novos parceiros.

Mais informações estão disponíveis no perfil oficial da instituição no Instagram: @movimentodeemaus.

Para contatos diretos: (91) 98170-8721

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)