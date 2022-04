Medo de dentista? Atendimento odontológico está cada vez mais humanizado

A visão popular sobre “ir ao dentista” não é mais a mesma de alguns anos atrás. O maior acesso à informação, a evolução dos tratamentos e a mudança pedagógica implantada ainda na graduação - privilegiando o lado humano da profissão - têm desassociado dores e incômodos, para se tornar um momento de autocuidado e melhoria estética.

Para Gyselle Oliveira, professora da disciplina de Clínica Infantil do curso de Odontologia do Centro Universitário Fibra, a ampliação do acesso à saúde bucal foi um dos fatores responsáveis por essa mudança cultural, e a graduação atua como facilitadora no processo.

“Antigamente as pessoas só iam ao dentista na vida adulta, mas hoje a procura pelo cuidado com a saúde bucal tem ocorrido mais cedo, nos serviços oferecidos pela academia. Então, se o indivíduo se acostuma com a rotina de ir ao dentista desde a infância vai perdendo o medo”, relata a docente.

Uma formação mais generalista já é marca dos projetos pedagógicos do curso de Odontologia, assim como oferecer aos alunos práticas em vários ambientes. “Na Fibra eles têm experiências fora da instituição, em serviços públicos, e saem um pouco do contexto de consultório. Nesse sentido, a nossa formação como docente também vem se modificando”, conta Gyselle.

Segundo Victor Noronha, professor das disciplinas de Periodontia e Clínica Integrada da Fibra, a instituição tem o compromisso de formar odontólogos com uma filosofia humanizada, ensinando não só a parte prática, mas também a forma certa de tratar o paciente. “Os alunos compreendem que estão cuidando de uma vida, então o paciente tem que se sentir valorizado durante o atendimento”, afirma.

Segundo o professor Victor Noronha, a Fibra tem o compromisso de formar odontólogos com uma filosofia humanizada (Arquivo Pessoal)

Tecnologia a favor das relações humanas

Durante a pandemia da covid-19, um recurso que foi implantado pelo Centro Universitário antes dos atendimentos presenciais foi a teleconsulta. No encontro virtual, alunos e pacientes se conhecem, conversam sobre a saúde e alinham as expectativas do tratamento. “Como eles estão sempre paramentados com máscaras na hora do atendimento, a teleconsulta é o primeiro contato dos alunos com o paciente, e isso cria uma confiança entre eles, fazendo com que muitas pessoas percam o receio”, conta Gyselle.

A Fibra conta com quatro espaços de clínicas odontológicas, cada um com aproximadamente 20 cadeiras onde ocorrem as aulas práticas e atendimento à comunidade. “O processo de aprendizagem inicia com a teoria e as aulas em laboratório. Depois que os alunos mostram evolução e segurança em realizar o atendimento sob nossa orientação, eles entram em contato com os pacientes, ainda sob a supervisão e orientação dos professores”, esclarece o professor Victor.

Áreas de atuação

A partir da formação generalista e das tendências de mercado e do campo da saúde, os futuros odontólogos veem hoje um horizonte mais amplo de atuação. Como exemplo, estão as áreas de clínica geral, odontopediatria, implantodontia, radiologia odontológica e odontologia estética.

O conselho da professora Gyselle Oliveira é que quanto antes o profissional escolher um nicho e se especializar nele, mais chances terá de se destacar. “Também é importante entender que o aprendizado é contínuo, então o odontólogo deve estar sempre em busca de conhecimento, além de agir com ética. Quem escolhe a área de saúde não pode esquecer o lado humano nunca, não é algo opcional. Trabalhar com pessoas significa se preocupar com o outro”, finaliza.

