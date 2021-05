Professores, porteiros, vigias, merendeiras; veja quem será vacinado em Belém no sábado

No próximo sábado (29), das 9h às 17h, em nove pontos de Belém, Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, começa a imunização contra a covid-19 dos profissionais da educação. De acordo com a assessora especial da Secretaria Municipal de Educação (Semec), Camila Malcher, todo profissional que esteja no seu efetivo exercício da função na educação infantil e educação especial, das redes pública e particular, terá direito à vacinação.



"Ou seja, porteiros, vigias, merendeiras, administrativos e professores que atendem a educação infantil e especial. Os profissionais que atuam no ensino fundamental e médio serão contemplados na segunda fase, que poderá ser ainda em junho. Precisamos que todos ajudem este processo acontecer”, disse.



"Os profissionais da educação infantil e educação especial serão contemplados nesta primeira fase, porque atendem crianças de 0 a 5 anos, onde muitas mães precisam trabalhar e não tem com quem deixar suas crianças”, detalhou Camila Malcher, que integra a comitiva de negociação da vacinação.



A assessora ressaltou que, independentemente do município que o profissional more, o importante é a declaração de vínculo com a rede municipal de ensino de Belém. Isso quer dizer que não serão contemplados as pessoas afastadas por processo de aposentadoria ou que ainda vão assinar contrato.



As grávidas dessa categoria de profissionais da educação, só com orientação médica. E os profissionais que estão afastados de licença médica, mas as que vão retornar ao exercício da função, podem se vacinar. “Também serão contemplados os profissionais terceirizados ligados à educação infantil como barqueiros, por exemplo”, concluiu Camila.



Outro grupo contemplado serão os profissionais da sede da Semec e profissionais da Fundação Municipal de Assistência ao Estudante (Fmae) e Fundação Escola Bosque. Os profissionais devem apresentar no ato da vacina os seguintes documentos: registro de identificação, CPF, cartão do SUS, declaração da escola e contracheque.



Modelo de declaração



Nesta quinta-feira (27), a Semec reuniu com representantes de escolas municipais para tratar sobre a vacinação contra a covid-19 para as categorias em questão. Durante a reunião, realizada virtualmente, foram repassadas orientações gerais a respeito da distribuição da vacina e a documentação necessária. O encontro foi transmitido pela plataforma Google Meet.



A secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt, comunicou aos diretores escolares que a vacinação contemplará, nesta primeira fase, os profissionais da educação infantil e educação especial. Para isso, as escolas municipais irão fazer o levantamento desses profissionais ao longo desta quinta-feira, para na sexta-feira (28), distribuir a declaração que será encaminhada pela Semec.



Os participantes foram apresentados ao modelo de declaração que os profissionais da educação precisam apresentar nos postos de vacinação. Segundo a Semec, a vacinação será somente neste sábado. Quem não puder comparecer deve fazer o agendamento ou aguardar a segunda etapa de vacinação dos profissionais da educação de Belém.



Astrazeneca



A vacinação faz parte da terceira etapa do plano de imunização estadual, que disponibilizou cerca de 5 mil doses do imunizante Astrazeneca e será dividida entre a rede municipal de ensino de Belém e a rede de ensino privada. Para o público da Semec, que será imunizado nesta fase, foram destinadas 4 mil doses, aproximadamente 70% dos profissionais.



Sindicato das escolas particulares



Na quarta-feira (26), o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará (Sinepe) informou que cabe aos estabelecimentos de ensino fazer a triagem desses profissionais e fornecer uma declaração comprovando as atividades, que deve ser apresentada junto com o RG, CPF e contracheque no momento da imunização.



O Sinepe vai disponibilizar uma declaração modelo para utilização das escolas e terá representantes em todos os nove pontos de vacinação disponibilizados pela Sesma.



Em caso de dúvidas, o Sinepe criou uma linha direta para atender professores, funcionários e donos de escolas, que funcionará nesta quinta e sexta-feiras pelos números 3225 2530 ou 3223 2571.



Confira os postos de vacinação no sábado:

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6, na av. Visconde de Souza Franco, 776. Bairro Reduto. a pé;

2. Cassazum - av. Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco, a pé;

3. Faculdade Fibra - av. Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré, a pé;

4. Funbosque - av. Nossa Senhora da Conceição, distrito de Outeiro, a pé;

5. Ginásio Mangueirinho - av. Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. a pé;

6. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, tv. São Roque, 789, Cruzeiro, a pé;

7. Mosqueiro - Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila, a pé;

8. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da rodovia dos Trabalhadores (acesso G), a pé;

9. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Básica) rua Augusto Corrêa, 01, Guamá, a pé.